ФНС назвала три самых частых налоговых нарушения блогеров

ФНС рассказала о работе с российскими блогерами и назвала основные выявляемые у них нарушения. О том, существуют ли черные списки, когда наиболее высок риск проверок и как выбрать налоговый режим, — в материале РБК

Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / Global Look Press

В Федеральной налоговой службе (ФНС) назвали наиболее распространенные нарушения, выявляемые у российских блогеров. К ним относятся искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из ответа пресс-службы ФНС на вопросы РБК.

«Самые частые [налоговые нарушения блогеров] — это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ», — перечислили в ведомстве.

При этом далеко не всегда блогеры намеренно уклоняются от уплаты налогов, считают в ФНС: зачастую нарушения происходят «просто по незнанию или недопониманию ответственности». В частности, из-за резкого увеличения доходов человек может не успеть вовремя перейти на подходящий налоговый режим, указывают в службе.

«Доходы в блогосфере растут очень быстро. Нередко люди могут просто не успеть сориентироваться, что их прибыль сначала не укладывается в границы режима самозанятости, а затем переходит пороговые значения и для упрощенной системы налогообложения», — отметили в ФНС.

Кроме того, проблемы могут возникать из-за неправильного выбора бухгалтера. «Не сразу приходит понимание необходимости расширения штата сотрудников и обязательного найма бухгалтера. Выбор специалиста может оказаться неудачным, а ошибки тем временем накапливаются», — добавили в службе.

Громкие дела против блогеров С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее супруг Артем Чекалин, по версии прокуратуры, не выплатили в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб. По версии следствия, блогеры использовали схему дробления бизнеса: когда размер выручки превысил допустимый лимит, они не перешли с льготных налоговых режимов на общую систему налогообложения, чтобы не платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, и использовали аффилированные компании для вывода средств. Как ранее писал РБК, Митрошина предложила ФНС создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами. Необходимость этого она объяснила тем, что большинство блогеров могут совершать грубые ошибки в ведении налогового учета «в силу низкой грамотности в этой области».

Существует ли черный список блогеров

В конце апреля 2023 года телеграм-канал Mash опубликовал так называемый черный список инфоцыган, якобы составленный МВД. Туда вошло несколько десятков блогеров с миллионной аудиторией, включая певца Егора Крида, певицу Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также телеведущую Регину Тодоренко и других.

У ФНС нет необходимости в подобных списках: в ведомстве работает внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики, не только блогеров, пояснили РБК в службе.

«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — заявили в ФНС.

Подобные проекты служба ведет уже не первый год, в частности, она работает в сферах общепита, клининга, драгметаллов, IT-индустрии, алкогольного рынка. «Основная цель — разрушить барьеры, которые создает недобросовестная конкуренция. Также если предприниматель, неважно, блогер он или нет, ведет законную деятельность, то это вносит вклад в экономику страны», — отметили в службе.

«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. <...> И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть», — иронизировал ранее глава ФНС Даниил Егоров.

Как блогерам работать с налоговыми рисками

Любая проверка несет «репутационные риски, которые отражаются на результатах дальнейшей деятельности налогоплательщика», отметили в ФНС. Поэтому «наименее затратной» является модель, когда налогоплательщик, узнав о своих рисках в налоговом органе либо выявив их самостоятельно, уточняет обязательства без назначения проверки, посоветовали в ведомстве.

«Если по итогам проводимого ФНС риск-ориентированного анализа у налогоплательщика выявляется риск нарушения налогового законодательства, такая информация ему направляется. Он может представить уточненные декларации и уплатить налоги, исключив негативные последствия в виде штрафа и последующего возбуждения уголовного дела. Выездная проверка — это крайняя мера поддержания уровня налоговой дисциплины», — констатировали в ФНС.

ФНС на постоянной основе проводит информационные кампании, предоставляет материалы о том, как анализируется дробление бизнеса и какие действия противозаконны, а также публикует обзор как своей, так и судебной практики. «Вся эта информация доступна и открыта», — подчеркнули в службе.

Какой режим налогообложения подходит блогерам

Каких-либо специальных норм в отношении блогеров налоговое законодательство не содержит, указали в ФНС. «Если годовой доход небольшой, можно легко и удобно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Если же доход превысил установленный для самозанятых показатель (2,4 млн руб.), рационально зарегистрироваться как ИП, выбрав наиболее комфортную систему налогообложения», — отметили в ФНС.

Общий режим налогообложения — это налог на доходы физических лиц. Ставка для налоговых резидентов России составляет 13%, доходы свыше 5 млн руб. облагаются по ставке 15%, напомнили в службе. Также ИП необходимо уплачивать страховые взносы в фиксированном размере (в 2023 году — 45 842 руб.) При этом предприниматель будет являться плательщиком НДС (освобождение от его уплаты можно получить в случае, если оборот за три месяца не превысит 2 млн руб.).

Не платят НДС ИП на специальных налоговых режимах, а именно упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах налогообложения, а также АвтоУСН, отметили в ФНС.

В рамках УСН объектом налогообложения являются доходы либо доходы, уменьшенные на расходы. Налоговая ставка составляет 6 и 15% соответственно (8 и 20% в случае, если доход превысит 150 млн руб. или численность работников — 100 человек). Страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере (в 2023 году — 45 842 руб.) и в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. Режим нельзя использовать, если доход превышает лимит (251,4 млн руб. в 2023 году), а количество работников — 130 человек.

ПСН применяется только в случае, если соответствующий вид блогерской деятельности установлен законом субъекта Федерации, указали в ФНС. Если это условие соблюдено, налог уплачивается исходя из потенциально возможного дохода, установленного регионом, а ставка составляет 6%. Режим действует для бизнесов с выручкой не более 60 млн руб. в год и числом работников не более 15 человек.

И наконец, АвтоУСН — это экспериментальный режим, введенный на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Татарстана. Налоговая ставка составляет 8%, если объектом налогообложения являются доходы, и 20% в отношении доходов, уменьшенных на расходы. Отчетность почти полностью отменяется, налоги рассчитываются автоматически, а страховые взносы платить не нужно, напомнили в ФНС.

Какой эффект дали громкие дела

Уровень налоговой и общей правовой грамотности блогеров, в том числе тех, кому в последнее время были предъявлены многомиллионные претензии, достаточно низок, считает руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова. Тем не менее надо понимать, что доходы многих блогеров формируются не только от блогерской деятельности (рекламы, донатов и вознаграждений за «марафоны»), многие осуществляют параллельно иную предпринимательскую деятельность: реализуют косметические товары, товары для здоровья, оказывают услуги консультационного характера.

«Сложно предположить, что предприниматели-блогеры, получающие значительную выручку от разных направлений бизнеса, совершенно не знают, как и какие налоги они уплачивают, и не разбираются в нюансах налогообложения. Сам факт, что блогеры реализуют схемы дробления бизнеса, уже говорит о том, что они понимают, как уплачиваются налоги, что можно сделать, чтобы снизить «расходы» на налогообложение», — считает Круглова.

Другой вопрос, что большинство предпринимателей (не только блогеров) не отдают себе отчет в том, насколько высоки налоговые риски в связи с применением ими схем дробления, отмечает она.

«Можно с уверенностью говорить, что прошедшие в этом году громкие дела по дроблению в отношении блогеров имели целью добровольный пересмотр бизнесменами моделей деятельности, их обеление. Полагаю, что в ближайшее время многие блогеры и иные предприниматели, применяющие схемы дробления бизнеса, будут корректировать их, приводя в более безопасный вид», — прогнозирует эксперт.

За счет добровольной коррекции налоговых моделей бизнеса бюджет получает больше «налоговых» доходов, чем за счет доначислений, сделанных по итогам налоговых проверок, говорит Круглова. «Налоговая может проверить десятки, может, сотню налогоплательщиков-дробленщиков. А поменяют свою модель многие сотни бизнесменов», — поясняет она.

В краткосрочной перспективе новостной фон наверняка способствовал увеличению налоговых поступлений от попавших в аналогичную ситуацию, соглашается партнер Kept Донат Подниек. «Насколько широко будут охвачены блогеры, включая игроков с гораздо меньшими доходами, чем у вышеупомянутых, будет зависеть от действий ФНС в будущем как в новостном плане, так и в фактическом (выявление и привлечение все большего количества блогеров к ответственности)», — заключает он.