На «Чебурашку» в кино пришли 20 млн зрителей

Фильм Дмитрия Дьяченко собрал 6 млрд руб., на него купили более 20 млн билетов. Прокатчик говорил, что «Чебурашка» будет идти в кинотеатрах, «пока последний зритель его не посмотрит»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко с момента его появления в кинотеатрах посмотрели более 20 млн зрителей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ограниченный показ семейной комедии начался 23 декабря, с этого дня и до конца года на нее было продано 129,7 тыс. билетов. В широкий прокат картина вышла 1 января, с тех пор она собрала 19,9 млн зрителей. «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что эти данные включают предпродажи ближайших дней.

17 января картина Дьяченко стала самым посещаемым проектом в современной истории российского проката — на тот день с момента выхода фильма в кинотеатрах было продано 13,6 млн билетов. До этого абсолютный рекорд по числу зрителей принадлежал первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона, вышедшей в 2008 году, — она набрала более 13,4 млн зрителей.

«Чебурашка» первой из российских картин собрала более 13 млн зрителей; предыдущим рекордсменом среди отечественных лент был фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева (в 2017–2018 годах в кинотеатрах его посмотрели 11,9 млн человек).

В субботу, 4 февраля, сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд руб. — это почти в два раза больше, чем показатели «Аватара», который ранее также был самым кассовым фильмом в российском прокате. Фильм удерживал этот рекорд в течение 13 лет — он заработал 3,5 млрд руб.

3 февраля гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин сообщил в интервью «Ведомостям», что «Чебурашка» останется в российских кинотеатрах, «пока последний зритель его не посмотрит». Сколько недель может продлиться прокат, он не уточнил.