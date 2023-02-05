На «Чебурашку» в кино пришли 20 млн зрителей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Главу МИД Германии Бербок попросили не шутить о Шольце Политика, 23:30
Зеленский рассказал об ожесточенных боях в Донбассе Политика, 23:29
Клуб в США извинился перед украинским баскетболистом за выкрики «Россия» Спорт, 22:36
Захарова ответила на слова Беннета о срыве Западом переговоров с Киевом Политика, 22:30
Зеленский ввел санкции против «Росатома» и компаний ядерной отрасли Политика, 22:14
Белоруссия до апреля получит российские вертолеты Ми-35 Политика, 22:09
Верховная рада сменит министра обороны Украины Политика, 22:04
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
На «Чебурашку» в кино пришли 20 млн зрителей Технологии и медиа, 21:59
Дубль Комана помог «Баварии» вернуться на первое место в бундеслиге Спорт, 21:43
Резников заявил об обещании Израиля поставить системы оповещения о дронах Политика, 21:33
В Одессе из-за проблем с электричеством школы ушли на каникулы на два дня Политика, 21:23
Мобилизованные сбежали с поезда в Воронежской области Политика, 21:16
Bloomberg увидел рост роли Индии в связи с закупками нефти у России Бизнес, 20:50
Гарри Кейн стал рекордсменом по голам за «Тоттенхэм» Спорт, 20:45
Технологии и медиа ,  
0 

На «Чебурашку» в кино пришли 20 млн зрителей

ЕАИС: с конца декабря «Чебурашку» в кино посмотрели более 20 млн зрителей
Фильм Дмитрия Дьяченко собрал 6 млрд руб., на него купили более 20 млн билетов. Прокатчик говорил, что «Чебурашка» будет идти в кинотеатрах, «пока последний зритель его не посмотрит»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко с момента его появления в кинотеатрах посмотрели более 20 млн зрителей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ограниченный показ семейной комедии начался 23 декабря, с этого дня и до конца года на нее было продано 129,7 тыс. билетов. В широкий прокат картина вышла 1 января, с тех пор она собрала 19,9 млн зрителей. «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что эти данные включают предпродажи ближайших дней.

17 января картина Дьяченко стала самым посещаемым проектом в современной истории российского проката — на тот день с момента выхода фильма в кинотеатрах было продано 13,6 млн билетов. До этого абсолютный рекорд по числу зрителей принадлежал первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона, вышедшей в 2008 году, — она набрала более 13,4 млн зрителей.

«Чебурашка» первой из российских картин собрала более 13 млн зрителей; предыдущим рекордсменом среди отечественных лент был фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева (в 2017–2018 годах в кинотеатрах его посмотрели 11,9 млн человек).

В субботу, 4 февраля, сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд руб. — это почти в два раза больше, чем показатели «Аватара», который ранее также был самым кассовым фильмом в российском прокате. Фильм удерживал этот рекорд в течение 13 лет — он заработал 3,5 млрд руб.

3 февраля гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин сообщил в интервью «Ведомостям», что «Чебурашка» останется в российских кинотеатрах, «пока последний зритель его не посмотрит». Сколько недель может продлиться прокат, он не уточнил.

Читайте на РБК Pro
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чебурашка кино Фонд кино зрители
Материалы по теме
«Союзмультфильм» нашел в Ozon и Wildberries «плохого Чебурашку»
Технологии и медиа
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате
Технологии и медиа
«Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter