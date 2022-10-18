Маск объявил об отзыве запроса на финансирование Starlink на Украине

Маск: SpaceX уже отозвала запрос к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине

По его словам, на Украину отправили 25,3 тыс. спутников, однако оплатили обслуживание только за 10 630. Ранее Маск уже пообещал поставлять Киеву спутники бесплатно и отметил, что в зоне боевых действий работает только Starlink

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Компания SpaceX отозвала запрос с министерству обороны США с просьбой оплатить работу терминалов Starlink на Украине, заявил владелец компании Илон Маск.

Об этом он написал в «Твиттер» в ответ на публикацию со ссылкой на статью Politico, которая со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что Пентагон рассматривает возможность в долгосрочной перспективе оплачивать услуги связи Starlink из фонда, используемого для поставок оружия и оборудования.

«Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», — добавил Маск.

Ранее CNN сообщил, что в сентябре SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink на Украине, поскольку не может больше делать это самостоятельно. Компания оценила расходы в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего.

Среди направленных в Пентагон документов был запрос от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на еще почти 8 тыс. терминалов Starlink. По данным компании, около 85% спутников, полученных Украиной, оплатили США и Польша.

После этого в Киеве говорили, что найдут способ оплачивать связь. В Белом доме заявили, что понимают важность Starlink для Украины и рассматривают варианты, «как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона».

Маск в то же время заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине, поскольку эта сеть — единственная, которая продолжает работать в зоне боевых действий. «Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — заявил бизнесмен.

При этом в начале октября украинские военные пожаловались на сбои в работе Starlink, которая используется ими для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками, сообщала Financial Times.

15 октября Маск заверил, что SpaceX продолжит поставлять терминалы бесплатно, несмотря на убытки для компании. «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим безвозмездно финансировать правительство Украины», — написал он.