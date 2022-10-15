США изучат варианты обеспечения ВСУ интернетом после просьбы Маска

США вместе с союзниками и партнерами изучают варианты обеспечения армии Украины спутниковой связью, сказали в Белом доме. Ранее Маск попросил власти выделить средства на терминалы Starlink, оценив ежемесячные расходы в $20 млн

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Вашингтон понимает важность наличия у украинской армии спутниковой связи на фоне просьбы предпринимателя Илона Маска к Пентагону США по финансированию поставок Украине терминалов сети Starlink. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

После ввода российской войск на Украину компания Маска SpaceX передала украинским властям около 25 тыс. терминалов Starlink. Среди прочего, их используют военные и власти регионов. Маск оценивал траты SpaceX «из своего кармана» на работу системы на Украине в $80 млн.

В середине месяца источники CNN сообщили, что бизнесмен попросил Пентагон помочь с финансированием проекта. Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены США и Польшей. В компании предупредили, что работа Starlink обойдется в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего. Компания также указала, что ВСУ попросили предоставить еще 8 тыс. терминалов Starlink. "Расходы приближаются к $20 млн в месяц", - указал Маск позднее.