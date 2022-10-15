Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн гуманитарной помощи Политика, 05:19
Президент Швейцарии назвал абсурдными санкции в научной сфере Политика, 04:56
«РИА Новости» сообщило о применении на Украине комплексов «Пенициллин» Политика, 04:48
Вильфанд назвал сроки «предзимья» в Центральной России Общество, 04:24
США изучат варианты обеспечения ВСУ интернетом после просьбы Маска Политика, 03:51
МВФ оценил потери стран Европы при прекращении поставок газа из России Политика, 03:36
В новый пакет помощи США Украине вошли снаряды HIMARS и грузовики Humvee Политика, 03:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд снял обвинение против аналитика Данченко по делу о «досье» на Трампа Политика, 03:02
В Баварии у россиянки провели обыск из-за «прославления» спецоперации Политика, 02:46
США сочли невозможным выпуск Россией критически важного оружия для СВО Политика, 02:42
Зеленский сообщил о восстановлении 15 объектов после российских ударов Политика, 02:12
Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 01:55
WSJ узнал о возможном объединении Мёрдоком медиаактивов Бизнес, 01:41
В «Синергии» сообщили о продававших справки для отсрочки сотрудниках Общество, 01:12
Военная операция на Украине ,  

США изучат варианты обеспечения ВСУ интернетом после просьбы Маска

Белый дом: мобильный интернет важен для ВСУ, Пентагон США изучит варианты поддержки
США вместе с союзниками и партнерами изучают варианты обеспечения армии Украины спутниковой связью, сказали в Белом доме. Ранее Маск попросил власти выделить средства на терминалы Starlink, оценив ежемесячные расходы в $20 млн
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вашингтон понимает важность наличия у украинской армии спутниковой связи на фоне просьбы предпринимателя Илона Маска к Пентагону США по финансированию поставок Украине терминалов сети Starlink. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

После ввода российской войск на Украину компания Маска SpaceX передала украинским властям около 25 тыс. терминалов Starlink. Среди прочего, их используют военные и власти регионов. Маск оценивал траты SpaceX «из своего кармана» на работу системы на Украине в $80 млн.

В середине месяца источники CNN сообщили, что бизнесмен попросил Пентагон помочь с финансированием проекта. Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тыс. полученных Киевом терминалов были оплачены США и Польшей. В компании предупредили, что работа Starlink обойдется в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего. Компания также указала, что ВСУ попросили предоставить еще 8 тыс. терминалов Starlink. "Расходы приближаются к $20 млн в месяц", - указал Маск позднее.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Весь мир против меня!»: к чему приводит самоуверенность
Статьи
Pro
Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Статьи
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Статьи
Pro
Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Статьи
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Пентагон мобильный интернет ВСУ Украина Starlink Илон Маск спутниковая связь военная спутниковая связь
Материалы по теме
Белый дом заявил, что Маск не представляет интересы США по Украине
Политика
Подоляк пообещал найти решение для продолжения работы Starlink на Украине
Политика
Песков назвал неправдой сообщения об обсуждении Маском Украины с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter