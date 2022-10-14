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Подоляк пообещал найти решение для продолжения работы Starlink на Украине

Михаил Подоляк: Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжила работу в стране
Киев выразил надежду, что сеть Starlink будет работать до конца переговоров о финансировании. После критики его плана урегулирования конфликта Илон Маск заявил, что SpaceX не может вечно платить за работу спутников для Украины
Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина найдет решение для продолжения работы на территории страны спутниковой сети Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, написал в своем Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь», — добавил он.

Подоляк отметил, что «нравится это кому-то или нет», но Илон Маск помог Украине «в наиболее критические моменты», и добавил, что бизнес имеет право на свои стратегии.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов. В сентябре 2022 года Илон Маск, основатель SpaceX, которая занимается проектом, сообщал, что Starlink заработала на всех континентах.

В начале октября украинские военные пожаловались на сбои в работе терминалов спутниковой системы Starlink, писала FT. Система позволяет ВСУ управлять беспилотниками, получать разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей, а также предоставляет доступ в интернет украинским гражданам. Случаи отключения терминалов привели к «катастрофическим» потерям связи в последние недели, сообщил газете высокопоставленный украинский чиновник. Речь идет о сбоях на юге вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска, сказал собеседник издания.

По данным CNN, в сентябре SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором сообщила, что больше не может самостоятельно обслуживать Starlink на Украине, и попросила американское ведомство взять на себя финансирование. По утверждению компании Маска, указывал телеканал, работа спутниковой сети обойдется в более $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующего года. До этого Маск оценивал расходы на запуск и работу Starlink на Украине в $80 млн.

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14 октября Илон Маск сообщил в своем Twitter, что SpaceX не может бесконечно оплачивать работу Starlink на Украине. Он заявил, что компания не требует возместить прошлые расходы, но и не может продолжать финансировать существую систему и поставить еще несколько тысяч терминалов для нее.

Американский политтехнолог Джейсон Смарт предположил, что решение отказаться от оплаты доступа к Сети через Starlink связано с высказыванием бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника, который в нецензурной форме предложил Маску «отвалить», после того как тот предложил план урегулирования на Украине. Маск в комментариях подтвердил эту версию: «Мы просто следовали его [Мельника] рекомендации».

В начале октября Маск выразил мнение, что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а на занятых российскими войсками территориях повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди условий мирного соглашения между Москвой и Киевом он назвал нейтралитет Украины и договоренности по водоснабжению Крыма. Высказывания Маска вызвали резкую критику на Украине, а в Кремле сочли «позитивным» тот факт, что «такой человек, как Маск», ищет пути мирного выхода из ситуации. Позже Маск, комментируя свои высказывания, назвал себя «большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Подоляк Starlink Илон Маск SpaceX Военная операция на Украине
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