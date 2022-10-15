Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть Starlink на Украине

По словам бизнесмена, Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте, и SpaceX выделяет «огромные ресурсы» для ее защиты, однако даже в таком случае система «все еще может умереть»

Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил российских военных в попытках «убить» сеть Starlink, которая позволяет украинским военным иметь доступ в интернет. Об этом он написал в «Твиттере».

«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте, — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — заявил Маск.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

Ранее бизнесмен указывал, что SpaceX не может постоянно платить за работу Starlink на Украине. Помимо непосредственно предоставления терминалов компании приходится создавать, запускать и обновлять спутниковую группировку, а также наземные станции. Кроме того, нужно платить операторам связи и защищаться от кибератак. Последнее, по словам Маска, становится делать все труднее, а ежемесячные затраты составляют около $20 млн. Сам бизнесмен оценивал траты SpaceX «из своего кармана» на запуск системы на Украине в $80 млн.

Компания Маска SpaceX, которая обеспечивает работу Starlink, направила письмо Пентагону и попросила его взять на себя финансирование работы терминалов, передавал CNN. По утверждению компании, работа Starlink обойдется в более чем $120 млн до конца этого года и около $400 млн в течение следующего.

Cоветник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пообещал найти решение для продолжения работы Starlink и выразил надежду, что до конца переговоров о финансировании компания обеспечит стабильную связь. В Белом доме заверили, что Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты по обеспечению потребностей украинской стороны.