Эксперты оценили значимость Starlink для Украины

Заменить спутниковую сеть Starlink на Украине будет проблематично, а отсутствие доступа к ней значительно осложнит разведывательную деятельность и коммуникации ВСУ, считают опрошенные РБК эксперты

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Американский предприниматель Илон Маск обвинил Россию в попытке «убить» спутниковую сеть Starlink, используемую украинскими военными. Ранее бизнесмен говорил, что SpaceX не может постоянно оплачивать работу Starlink на Украине и, по данным CNN, попросил Пентагон взять на себя финансирование. Опрошенные РБК эксперты считают, что Украине будет сложно заменить Starlink.

На сегодняшний день Starlink используется украинскими военными для связи друг с другом там, где нет сотовой связи или где базовые станции выходят из строя из-за взрывов и с ней могут быть проблемы, сказал РБК генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«На данный момент у украинцев не так много возможностей. Заменить возможно другой спутниковой связью, но надо понимать, что нужно иметь приемное оборудование, которое подходит именно к этому оператору, а это весьма проблематично в текущих условиях снабдить оборудованием, потому что его поставлять надо. Ну и плюс надо оплачивать», — считает он.

Starlink является важной для коммуникаций ВСУ и в качестве системы навигации ракетных установок и беспилотников, заявил РБК генеральный директор «Перспективных технологий» Игорь Ящук. В случае выведения из строя модулей провайдера на околоземной орбите над территорией Украины ВСУ станет значительно сложнее вести разведывательную деятельность и слаженную работу между различными группами войск, считает он.

«На данный момент я не знаю какой-либо еще готовой гражданской технологии, способной заменить Starlink. Возможно, будут какие-либо попытки у британского OneWeb, но это маловероятно, хотя не стоит этого исключать, строительство сети еще не завершено», — сказал Ящук.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ранее обвинил Россию в попытке «убить» спутниковую систему Starlink. «Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал предприниматель в своем Twitter.

До этого, сообщал телеканал CNN, Маск направил обращение в Пентагон, в котором сообщил, что SpaceX больше не может оплачивать работу терминалов Starlink, и попросил ведомство взять на себя финансирование. Позже бизнесмен написал в Twitter, что компания не может бесконечно оплачивать систему спутниковой связи на Украине.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после этого заявил, что Киев найдет решение для продолжения работы Starlink на Украине. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон изучит варианты обеспечения ВСУ спутниковой связью.