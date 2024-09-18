Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью РБК рассказал, как артисты ездят на гастроли в текущих геополитических условиях, какие проблемы возникают с животными и сколько будет стоить обновление всех цирков в регионах

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

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Три года назад Росгосцирк, под управлением которого находится более 30 российских цирков, имел около 1 млрд руб. задолженностей и находился практически в «смертельном» состоянии. На этом сказывались короткий горизонт планирования и регулярное обращение за государственной помощью. Но долги удалось погасить и даже выйти на безубыточный по основной деятельности результат. Кроме того, несмотря на санкции и ограничение потока иностранных туристов, посещаемость цирков в России растет.

В интервью РБК гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал, как относится к инициативам по запрету дрессуры, почему российские артисты отказываются выступать в Европе и сколько будет стоить реконструкция зданий цирков в регионах.

Что такое Росгосцирк Федеральное предприятие «Росгосцирк» было учреждено постановлением правительства в 1995 году и выступает правопреемником Союзгосцирка. По собственным данным, предприятие — крупнейшая в мире цирковая компания. Под ее управлением находятся 36 стационарных цирков (включая Цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге, а также цирки в Сочи, Саратове, Магнитогорске и других крупных городах) и пять цирков-шапито по всей России. В репертуаре компании насчитывается более 290 оригинальных цирковых номеров и аттракционов.

«Запад приглашает выступать без флага»

До 2022 года российская цирковая отрасль была в большей степени направлена на создание качественных шоу для дальнейшей продажи за рубеж, рассказывает Сергей Беляков. Сейчас российские артисты — одни из самых дорогих в мировой цирковой индустрии. «Иностранные импресарио, получая наше предложение, далеко не всегда соглашаются с нашими расценками, — утверждает Беляков. — За артиста, который в России стоит рубль, они хотят платить 30 копеек. Но мы показываем тот уровень, который стоит больше среднего».

Активно развивается сотрудничество и со странами СНГ, говорит Беляков. Причем площадки этих государств выступают платформой для коммуникации и с западными партнерами, которые присутствуют там в том числе в качестве жюри на цирковых фестивалях. «Не так давно я вернулся с фестиваля в Алма-Ате, — вспоминает глава Росгосцирка. — Там были представители западной индустрии. Каждый из них приглашал наших артистов, но основным условием было выступление без российского флага. От таких предложений мы отказываемся».

Страны, готовые принимать российских артистов без подобных ограничений, в Европе остаются, признает Беляков. Наиболее активно с российскими артистами работает Венгрия. Но с учетом низкой стоимости билетов в местный цирк окупать гастроли в условиях подорожавшей логистики сложно, поэтому крупные артисты от выступлений отказываются.

«Цирк всегда был вне политики»

Российский рынок для западных артистов остается открытым без каких-либо ограничений, заявляет Беляков. В большей степени партнерство сейчас ведется в фестивальном направлении. «Цирк всегда был вне политики, и в России он таким остается, — настаивает глава Росгосцирка. — Все номера и аттракционы, которые подают заявки на участие в наших фестивалях, отсматриваются. Если это номер достойный, мы обязательно его берем, будь то Америка, Великобритания, Франция или Италия. Особенно Италия, так как у них очень развита цирковая индустрия».

В качестве примера сотрудничества с западными партнерами Беляков привел несколько цирковых семей из Италии, которые приехали в Россию уже после 2022 года и остались здесь выступать. Кроме того, он отметил дрессировщика хищников из Гватемалы Карлоса Брешиани, который в 2024 году гастролировал в Луганске, а летом переехал в Курск. «Мы вынуждены были после первой недели гастролей в Курске закрыть шоу, поскольку местный цирк — это одно из самых больших зданий и оно необходимо людям как логистический хаб для помощи беженцам, — вспоминает Беляков. — Когда случилось нападение на область, из Суджи поехали беженцы. Так вот, этот гватемальский артист на своей машине помогал людям и вывозил их из зоны обстрела».

«У Китая всегда есть для нас предложение»

Самые плотные взаимоотношения российский цирк сохраняет с Китаем, продолжает Беляков. Во многом это связано с большим объемом китайского рынка: «Сколько бы ни было у нас артистов, Китай всегда найдет предложение. Им нужно заполнить парки и цирки, и везде наш артист пользуется спросом».

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При этом китайские артисты в России менее востребованы, признает Беляков. Сотрудничество строится в большей степени по фестивальному направлению, а не по гастрольному. Во многом это обусловлено разницей в менталитете зрителя. «Для того чтобы рассмешить нашу публику, клоун должен стараться, придумывать репризы, подходить к своему жанру трепетно, скрупулезно, — объясняет глава Росгосцирка. — В Китае же, когда клоун просто выходит в гриме, весь зал стонет от смеха. Но стоит признать, что в Китае сильнейшие акробатические номера. Акробатический жанр китайский цирк когда-то перенимал у нас. Но благодаря финансированию со стороны государства они сформировали сильнейшую в мире школу акробатики».

Сейчас Росгосцирк рассматривает предложение из Китая по гастролям полноценного шоу на одной из крупных площадок (какой именно, собеседник не уточняет). Переговоры могут состояться уже этой осенью. «Важно понимать, что с китайцами тоже есть определенные тонкости работы, — обращает внимание Беляков. — Мы создаем наши программы годами, а они достаточно часто просят вносить в них изменения, чтобы адаптировать шоу под восприятие местного зрителя. Для нас это довольно сложно».

С экономической точки зрения сотрудничество с Китаем более выгодно, чем с Европой, утверждает Беляков: в Китае под цирковые шоу задействуются большие площадки. Нередко артистов приглашают выступать на стадионы на 40–50 тыс. посадочных мест. Благодаря этому гонорары артистов заметно выше, чем в классическом цирке на 2 тыс. мест.

«Мы продолжаем работать в Луганске»

Работу в новых регионах Росгосцирк ведет на постоянной основе, утверждает Беляков. Во время проведения референдума в Луганской республике в Луганском государственном цирке отрабатывала гастроли программа Росгосцирка под руководством Владислава Гончарова. Недавно это шоу прошло на флагманской площадке компании — в Цирке на Фонтанке в Петербурге, что, по словам Белякова, свидетельствует о направлении в регионы лучших программ.

«Мы продолжаем работать в Луганске, несмотря на то что город за период наших гастролей неоднократно подвергался обстрелам, — говорит Беляков. — Там была программа под руководством братьев Запашных, программа со слонами под руководством Андрея Дементьева-Корнилова. Наши артисты также выступают в городе Шахтерск в Донецкой народной республике. Специально для этой локации мы купили передвижной цирк-шапито. Представленная там программа в прошлом году работала в Мариуполе. С психологической точки зрения те гастроли были одними из самых сложных: в тот период там проходила операция по освобождению города. У многих оставался страх».

«Гастроли направлены на престиж»

Гастрольная деятельность за рубежом всегда развивалась «для формирования престижа страны». Российские артисты выходят победителями на всех крупных фестивалях циркового искусства, в том числе благодаря серьезному отбору конкурсантов на местном уровне, утверждает гендиректор Росгосцирка.

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На Западе иначе устроена система оплаты труда, продолжает Беляков. Например, артисту платят не за одно выступление, а за один рабочий день. И в ходе этого дня его просят не только выступать на манеже, но и работать раусом (так называют «заводил», зазывающих публику на представление). «Мы крупнейшая компания, и у нас все предусмотрено контрактом, — говорит Беляков. — Если артист едет представлять номер, он не занимается больше ничем. Мы не хотим, чтобы он кроме демонстрации своего номера еще там шарики продавал. Это вопрос нашего престижа».

Про корм тиграм и оборудование Введение санкций работу цирковой отрасли хоть и осложнило, но не остановило, утверждает Беляков. «Пандемия научила нас действовать в условиях перебоев, — объясняет он. — Еще тогда мы начали изучать возможности внутреннего рынка. Оказалось, что на любой импортный корм есть замена альтернативным российским, причем за значительно меньшие деньги. Разве что упаковка не такая красочная. Слоны, тигры или леопарды ничего специфичного не едят, вопрос может касаться разве что ветеринарных препаратов. Но сказать, что на рынке чего-то необходимого нам нет, я не могу». Замена европейского оборудования на российское и китайское тоже состоялась, говорит Беляков. В прошлом одним из главных поставщиков выступала Италия. Сейчас в части светомузыкальной техники удалось найти подходящее российское производство в Кирове и Иркутске. Специфичные компоненты и расходники поставляются из Китая.

«Раньше Росгосцирк стоял с протянутой рукой»

Четыре года назад, когда команда Сергея Белякова принимала Росгосцирк в управление, у компании была «огромная задолженность около миллиарда рублей», вспоминает он. Для Росгосцирка в тот момент это было «практически смертельно». Благодаря поддержке правительства эту задолженность удалось закрыть: последние два года предприятие работает без убытка по основной деятельности.

До 2021 года руководство Росгосцирка менялось каждые полтора-два года и подвергалось критике со стороны властей и циркового сообщества. С 2014 года компанию возглавлял Вадим Гаглоев, который был назначен на должность гендиректора с формулировкой «до проведения выборов». Состояние компании при его руководстве активно критиковали цирковые деятели: например, руководитель театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров утверждал, что ее придется «вытаскивать из болота», а глава Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин обращал внимание на большое количество ошибок в управлении. В августе 2016 года Гаглоев покинул Росгосцирк. Новым директором стал глава Цирка Удмуртии Дмитрий Иванов, но и его деятельностью власти были недовольны: на тот момент министр культуры России Владимир Мединский даже делал ему выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». В 2018 году Иванов уволился по собственному желанию. Предшественником Белякова на посту директора был Владимир Шемякин, возглавлявший компанию с сентября 2019-го и также покинувший пост по собственному желанию в декабре 2020-го. Глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный тогда утверждал, что команда Шемякина «вошла в прямые конфликты как минимум с тремя серьезными коллективами» и создала «ряд сложных условий». Деятельность Шемякина вызывала и вопросы прокуратуры, а в октябре 2020 года даже было возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с бюджетными деньгами. Росгосцирк ежегодно получает субсидии из госбюджета. В 2016 году она составляла 750 млн руб. Кроме того, в 2021 году на фоне пандемии власти выделили 624 млн руб. на поддержку государственных цирков, пострадавших в период пандемии. В пояснениях к бухгалтерской отчетности Росгосцирка за 2023 год в разделе «Целевое финансирование» говорится, что компания за отчетный период получила госсубсидию в размере 2,8 млрд руб. Годом ранее компания отчитывалась о получении субсидии в размере 1,6 млрд руб. В 2023 году выручка Росгосцирка составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 638 млн руб.

Комментируя ошибки предыдущего менеджмента, Беляков обращает внимание на короткий горизонт планирования максимум в полтора года и регулярное обращение к властям за дополнительными субсидиями: «Росгосцирк раньше все время стоял с протянутой рукой. А когда деньги приходили, их использовали, чтобы латать дыры, а не развиваться и покупать оборудование».

«В ближайшие десять лет мы отремонтируем все цирки»

Сейчас Росгосцирк управляет более чем 30 цирками по России, говорит Беляков. Смена программ в каждом из них происходит одновременно раз в полтора-два месяца. Это необходимо для постоянной смены репертуара и притока новых посетителей.

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Для обеспечения гастрольной деятельности артистов в каждом городе присутствия у Росгосцирка есть собственный жилой фонд: гостиницы и общежития. Этот жилой фонд, по словам Белякова, не реставрировался около 40 лет. За последние четыре года компании удалось отремонтировать больше половины общежитий (сумму инвестиций в это Беляков не раскрывает). Но вопрос реконструкции самих зданий общежитий до сих пор остается открытым.

Перед компанией также стоит задача реконструкции непосредственно цирков. Для этого было принято решение передавать все новые строительные проекты по реконструкции цирков в регионах публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» (созданная в 2021 году по распоряжению правительства госкомпания), говорит Беляков. Процедура устроена следующим образом: ППК как технический заказчик принимает цирк на определенный период, обычно три года. Сам цирк участвует в процессе реконструкции, контролируя только вопросы последующей эксплуатации. Раз в квартал руководство Росгосцирка посещает стройки и осуществляет контроль. Финансирование выделяют в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Конкретных сумм Беляков не раскрывает, ссылаясь на специфику каждого проекта, но отмечает, что в среднем реконструкция одного цирка варьируется в пределах 2–3 млрд руб. За четыре года таким образом уже были переданы пять цирков: иркутский, екатеринбургский, волгоградский, воронежский и тверской.

«Мы ведь не строительная компания, нужно уметь соизмерять свои желания и возможности, — объясняет Беляков. — На сегодняшний день Росгосцирк за счет собственных средств не сможет проводить реставрации. Иначе у нас останутся голодные животные, а в гостиницах для артистов не будет постельного белья. Надеемся, что цирки в Пензе, Красноярске и Челябинске, которые до нас уже ушли в долгострой, тоже удастся передать публично-правовым компаниям и наконец достроить. В течение ближайшего десятилетия мы должны отремонтировать все без исключения наши цирки и весь жилой фонд».

«В сочинское шоу вложены колоссальные деньги»

Посещаемость российских цирков в последние годы растет, констатирует Беляков. Самым сложным сезоном остается лето. Но за четыре года посещаемость удалось повысить с 36% в 2020-м до 69% в 2024 году. Под Новый год компания планирует стопроцентную продажу билетов еще до старта праздничных программ.

Что касается стоимости билетов, сейчас самая низкая цена составляет 100 руб. — это расценки в городе Шахтерск в Донецкой народной республике. «Мы работали бы там бесплатно, но для того, чтобы не создавать хаос в проходе, у каждого человека должен быть билет, поэтому он стоит символические 100 руб.», — объясняет Беляков.

Средняя цена по циркам компании сейчас составляет 1,5 тыс. руб. за билет, продолжает глава Росгосцирка. Самый высокий ценник — 3 тыс. руб. — на программу в Сочи, что обусловлено спецификой шоу Гии Эрадзе. «В него вложены колоссальнейшие деньги, — утверждает Беляков. — Технически оно на первом месте в мире, сравниться с ним может разве что церемония открытия Олимпиады в 2014 году. На создание этого шоу ушло не менее 500 млн руб.».

Сейчас создание среднестатистической цирковой программы начинается от 100 млн руб., рассказывает Беляков. Эта сумма включает в себя техническое оборудование, декорации, реквизит и костюмы. Отдельной статьей расходов, как правило, выступают покупка и содержание животных на протяжении всего периода подготовки программы — а это обычно около трех лет.

«Аттракцион с хищником в своем производстве стоит от 50 млн руб., — приводит цифры Беляков. — Это дорогие животные, едят они только мясо, а программа с ними строится годы и потом столько же показывается».

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При средней стоимости шоу горизонт его окупаемости составляет три—пять лет, подсчитывает Беляков.

«Белый медведь будет стоить сотни тысяч долларов»

Серьезных изменений в законодательстве, регламентирующем работу с животными, за последнее время не было, рассказывает Беляков. В основном работа по их покупке и содержанию уже отлажена. Практически все животные — это второе и следующие поколения, рожденные в неволе. Особенно это касается хищников. Сложности возникают в работе разве что с редкими животными, например жирафами, которых очень сложно перевозить в период гастролей из-за специфичности требований.

Проблема есть и с белыми медведями, продолжает Беляков. В Росгосцирке их всего четыре, все особи немолодые. При этом с бурыми медведями обратная ситуация: они хорошо размножаются, из-за чего их всегда очень много. «Колоссальная проблема возникает, когда бурый медведь выбывает из работы по возрасту и здоровью, — отмечает глава Росгосцирка. — Где его дальше содержать? В клетке — губительно. Дрессировщик не может себе позволить кормить животное, которое не выступает. А зоопаркам они особо не нужны. Мы нашли лучший выход из создавшегося положения и заключили соглашение с частным сафари-парком «Тайган» в Крыму. Там открытые условия содержания. И все животные, которые у нас по той или иной причине выбывают, отправляются туда спокойно доживать старость».

Устоявшихся расценок на животных нет, утверждает Беляков. Бурый медвежонок в среднем стоит 30 тыс. руб. Дороже всего обходится экзотика, например жираф или слон. Белый медведь обойдется сейчас в сотни тысяч долларов, но из-за специфики законодательства предложения просто нет. При этом Росгосцирк своих животных принципиально не продает и оставляет только для собственных нужд.

«Запрет цирка с животными — это популизм»

Информацию об отказе от дрессуры в европейских цирках Беляков называет «внушением». «Из ста цирковых слонов пять будет у нас, остальные 95 — в Европе, — объясняет глава Росгосцирка. — Как это работает: какая-нибудь итальянская провинция, о которой никто никогда не слышал и в которой цирка вообще нет, объявляет, что запрещает у себя выступления с животными. И все средства массовой информации пишут: «Италия запретила цирк с животными». Это же не так!»

Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В пример Беляков привел фестиваль в Монте-Карло, который до недавнего времени считался крупнейшим в отрасли: «Там до сих пор участвуют животные. Я не знаю ни одной страны, которая полностью отказалась бы от этой практики. А тем, кто приводит в пример Канаду и Cirque du Soleil, отвечу, что там дрессуры никогда и не было».

Возникающие на регулярной основе инициативы депутатов ввести запрет на цирк с животными Беляков называет «популизмом» и связывает их с «нехваткой внимания». «Не так давно меня пригласили выступить в Госдуме по этому поводу на мероприятии с участием депутата Даванкова (представляет партию «Новые люди», соавтор последнего законопроекта о запрете цирка с животными. — РБК), — рассказал Беляков. — Я готовился к дискуссии, продумывал аргументы. В результате Даванков после трехминутной речи заявил, что у него скоро следующее совещание, ему нужно уходить, а нашу позицию мы можем выразить его коллегам. Я спросил, для чего нас вообще туда пригласили. Получил ответ, что у него нет времени. И он просто ушел. Это не про интерес к проблеме».

Текущее законодательство по борьбе с жестоким обращением с животными, по словам Белякова, и так создает всю необходимую базу для контроля в этой отрасли. Надзорные ведомства посещают цирки компании на регулярной основе. А для сомневающихся Росгосцирк организует на своих площадках экскурсии по закулисью. «Никто не задается вопросом, что потом будет с этими животными, если сейчас их запретить, — резюмирует Беляков. — И что потом будет со всей цирковой отраслью».