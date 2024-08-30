В Московском зоопарке показали спасенного из ЛНР медведя

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Спасенный в ЛНР бурый медведь по кличке Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке, сообщила его гендиректор Светлана Акулова.

«Гром осваивает новый вольер, по ступенькам боится ходить, завлекаем на яблочки. Ничего, все получится у Грома. Гром — наш герой», — написала Акулова в своем телеграм-канале.

Медведь почти два года был в центре воспроизводства редких видов животных. В 2022 году сотрудники Московского зоопарка вывезли его из города Кременная в ЛНР.

В марте воронежский зоопарк принял волчицу и трех енотовидных собак, которые жили в зоне военной операции на Украине. Как сообщил портал Argumenti, животных спасли из-под Кременной, вывезти их попросили российские бойцы инженерных войск. Корреспондент портала Елена Головань отметила, что волчица и еноты были в закрытых вольерах.