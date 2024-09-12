Спрос на фестивали и стендапы в России вырос на 35%

Этим летом россияне купили на треть больше билетов на фестивали и стендап-шоу, чем год назад, свидетельствуют данные билетных сервисов. Участники рынка связывают это с развитием инфраструктуры и необходимостью «снимать стресс»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России летом 2024 года выросли на 35% в натуральном выражении. Такую статистику РБК предоставили билетные сервисы МТС Live и Ticketscloud (оба принадлежат МТС, по собственным данным, удерживают треть концертного и театрального рынка билетов). Суммарно эти форматы досуга обеспечили 69% всех продаж на развлекательные мероприятия летнего сезона.

Театральные постановки показали хоть и менее выраженный, но все же заметный рост спроса, прибавив в продажах 22% по сравнению с летом прошлого года. Сейчас на них приходится 16% от всех реализованных билетов. На третьем месте по темпам роста, по данным МТС Live и Ticketscloud, находятся мюзиклы. Их динамика лето к лету составила плюс 16%, а доля в общих продажах билетов на развлечения — 3%.

О растущих продажах билетов на развлечения говорит и гендиректор агрегатора билетов Kassir.ru Елена Глуховская. По данным сервиса, продажи билетов на фестивали в штуках этим летом приросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Концерты показали динамику плюс 10%.

В театры пользователи Kassir.ru купили за летние месяцы на 30% билетов, чем год назад. Более половины продаж — 52% — приходилось на постановки в Москве и Петербурге. Снижения спроса сервис не зафиксировал ни в одной категории развлекательных мероприятий. Медленнее всего спрос растет в сегменте спортивных мероприятий — плюс 5%.

Как изменились цены на развлечения летом 2024 года Средняя цена билета на развлекательные мероприятия за лето 2024 года составила 2 тыс. руб., сообщал ранее Ticketscloud. За год стоимость билетов повысилась в среднем на 9%. В Kassir.ru тоже подтверждают, что развлекательные мероприятия продолжают расти в цене. Концерты показывают стабильный рост средней цены билета плюс 13% год к году. У фестивалей темпы роста выше: плюс 69%. У театральных постановок динамика незначительна: стоимость среднего билета выросла на 6%.

Чем объясняется рост спроса на развлечения

Фестивали и стендап-шоу сейчас на пике популярности не только из-за растущего спроса на развлечения в целом, считает основатель и гендиректор платформы Ticketscloud Егор Егерев. Музыка и юмор, по его мнению, стали для людей «чем-то вроде коллективной терапии» и возможностью «сбросить накопившийся стресс и эмоционально перезагрузиться».

Аналогичным образом комментирует увеличение интереса аудитории и Глуховская из Kassir.ru, связавшая рост продаж билетов на развлечение с повышенным вниманием населения к отдыху и развлечениям «как способу снятия стресса». Но традиционно высокие месяцы спроса на культурный досуг — это октябрь—декабрь, когда особенной популярностью пользуются семейные события. Кроме того, сказывается и увеличение количества мероприятий, доступных аудитории.

Спрос аудитории на культурные мероприятия продолжает расти за счет улучшения инфраструктуры и конечного продукта, считает, в свою очередь, гендиректор компании «Афиша» Илья Альтшулер. «Российская индустрия развлечений продолжает адаптироваться к изменившемуся рынку, последовательно повышая качество контента и количество концертов, — объясняет он свою позицию. — Пример — летние фестивали, на которых многие артисты выступали по несколько раз».

Омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских отметила появление большого количества новых площадок и локаций для мероприятий, особенно в Москве. Активных артистов осталось немного, напоминает она, но все те, кто продолжает выступать, качественно растут и больше внимания уделяют организации своих выступлений. «В регионах все стабильно, — добавила Шпигальских. — Мероприятия собирают и 5-7 тыс. человек, что весьма неплохо. К тому же стабилизировались негласные правила, какие артисты могут выступать, что можно показывать на сцене. В таких условиях работать стало проще».

Впрочем, говорить о восстановлении отрасли до показателей 2019 года все еще не приходится, утверждает гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва слезам не верит» Эдуард Ратников. Российский рынок, по его словам, потерял значительную часть контента и активной аудитории. Кроме того, сказывается и растущая инфляция. «Но рост по сравнению с прошлым годом — это уже хорошие новости, вселяющие оптимизм, — отмечает Ратников. — Гнетущий фон в медийном пространстве сменился на более позитивный — и это дало сразу неплохие результаты».