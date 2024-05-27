Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии

Доходы российских театров от зарубежных гастролей в 2023 году выросли втрое. Эксперты объясняют это «низкой базой» и выступлениями артистов в СНГ. В России спрос на театры тоже растет, хотя публика и опасается массовых мероприятий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Доходы российских театров от зарубежных гастролей по итогам 2023 года выросли в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом, следует из официальной статистики Минкультуры, с которой ознакомился РБК. Так, в 2022 году финансовые поступления от мероприятий за границей всех отечественных государственных театров составили 112,8 млн руб., тогда как в 2023-м этот показатель увеличился до 372,9 млн руб.

В 2021 году заработки театров составили 286,3 млн руб., а в 2020-м — 122,5 млн руб. Однако тогда в большинстве стран мира действовали ограничения по массовым мероприятиям и передвижениям между странами, связанные с пандемией коронавируса.

Как считали Минкультуры ежегодно представляет свод сведений о деятельности досуговых учреждений, в том числе театров, цирков, зоопарков, музеев и т.д. Отдельные сведения представляются по подведомственным министерству учреждениям. Для анализа РБК взял статистику, представленную по театрам всех форм собственности, всех субъектов и всех уровней управления.

Более чем в два раза год к году выросла и численность зрителей гастрольных спектаклей, следует из документации Минкультуры. В 2023 году этот показатель составил 53 тыс. человек, в 2022-м — только 25,4 тыс., в 2021-м — 12,9 тыс. Количество проведенных мероприятий российских театров за границей, учтенных в статистике, составило 419. Для сравнения: в 2022-м их было 293, в 2021-м — 254.

Впрочем, текущие цифры по гастрольной деятельности российских театров за рубежом все еще несопоставимы с показателями 2019 года — до пандемии и специальной военной операции на Украине. Тогда было организовано порядка 1,9 тыс. мероприятий, которые посетили 520 тыс. человек, а их выручка достигла 1,2 млрд руб.

Сколько заработали театры в России

Заметно — на 31% год к году — выросли и поступления в театры от мероприятий по России. В 2023 году объем финансовых поступлений от спектаклей, творческих вечеров и прочих видов деятельности составил 41,2 млрд руб., хотя еще в 2022-м эта цифра составляла 31,4 млрд руб. Почти половина сборов прошлого года — 17,6 млрд руб. — была обеспечена московскими театрами. Еще 8,8 млрд руб. заработали театры Петербурга.

Всего в 2023 году театры провели в России 195,8 тыс. мероприятий против 184,2 тыс. в 2022-м. Таким образом, прирост числа спектаклей составил всего 6%. Количество зрителей составило 41,6 млн человек против почти 36 млн годом ранее.

Отдельную статистику Минкультуры ведет по российским циркам. Так, в 2023 году количество цирковых шоу и событий выросло на 27% и достигло 3,3 тыс. Однако количество зрителей при этом сократилось на 5% и составило 2,6 млн человек. На 12% сократились и заработки цирков на этих мероприятиях — с 4 млрд руб. в 2022-м до 3,5 млрд руб. в 2023-м.

Почему растет спрос на театры Театры стали одной из немногих категорий развлечений, демонстрировавших положительную динамику по сборам и посещаемости еще в 2022 году. Тогда соответствующую статистику давало как профильное министерство, так и частные агрегаторы билетов. В Минкультуры связывали это со снятием большинства эпидемиологических ограничений, вызванных пандемией, а также с переориентацией коллективов на выступления внутри страны на фоне «отмены российской культуры рядом недружественных стран» и «отказа сотрудничать с артистами из России». Эксперты в числе причин растущего спроса на театральные представления также называли отсутствие гастролей западных музыкантов и сокращение репертуара в кинотеатрах.

Что говорят эксперты и участники рынка

Подавляющее большинство театров в России были и остаются бюджетными, обращает внимание глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Все последние годы их финансирование, по словам эксперта, заметно росло, как и возможности для развития творческого уровня. «Это особенно заметно в сравнении с предпринимательским сегментом зрелищной индустрии во время пандемийных запретов, — отмечает Сафронов. — После отмены запретов спрос на отечественный театр был велик как в России, так и за рубежом, однако с началом спецоперации творческие связи с зарубежными странами были приостановлены, а многие гастроли в экстренном порядке отменены. В 2023 году бюджетной сфере культуры удалось справиться с этой проблемой во многом за счет переориентации гастролей с недружественных стран на иные».

В пресс-службе «Ленкома» сообщили, что последние зарубежные гастроли театра состоялись еще в 2019 году: тогда труппа посетила Германию, Прибалтику и Израиль. Представители Мариинского театра и Московского театра сатиры от комментариев по гастролям и сборам отказались. В пресс-службах Большого и Малого театров, Театра им. Евгения Вахтангова, МХТ им. А.П. Чехова и Московского театра Олега Табакова на запросы не ответили. РБК направил запрос в Минкультуры и департамент культуры Москвы.

Источник РБК на театральном рынке связывает рост гастрольной выручки театров относительно 2022 года с эффектом «низкой базы»: после начала спецоперации постановки российских трупп за рубежом фактически были остановлены. Сейчас же, по словам собеседника, произошла переориентация на страны СНГ, где проживает большое количество русскоязычной аудитории.

В самой России театральный рынок значительно прирастает деньгами в Москве и Петербурге, а зрителями — в регионах, чему способствует развитие проекта «Пушкинская карта», комментируют статистику Минкультуры в «МТС Live» (управляет билетными сервисами МТС Live, Ticketland и Ticketscloud). «Выводы из отчета Министерства релевантны и показателям сборов на наши театральные постановки, в частности — на мюзиклы «Ничего не бойся, я с тобой» и запущенный в 2023 году «Мамма мимо», — говорят в компании. — Рынок постепенно возвращается к цифрам зрителей 2019 года. Но пробить этот потолок будет заметно сложнее, а вот инфляционный рост продолжится.

Частные театры, по словам генпродюсера театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва слезам не верит» Эдуарда Ратникова, в целом чувствуют себя неплохо, однако их деятельность подвержена «сезонным спадам» и «уязвима» перед опасениями публики посещать массовые мероприятия после террористической атаки на Crocus City Hall. «Мы планируем не столько гастроли, сколько масштабирование, ведем подготовительную работу в «Красной Поляне», а также в Арабских Эмиратах и некоторых других рынках мира, — отмечает Ратников. — Поскольку доля развлекательных проектов сильно убавилась по отношению к допандемийному периоду, а после начала спецоперации совсем просела, театры и мюзиклы вышли на первый план и успешно функционируют не только в столицах. Думаю, эта тенденция сохранится и в ближайшие два года».