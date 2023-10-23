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Правительство направит ₽836 млн на реконструкцию детских театров

Правительство выделит ₽836,5 млн на реконструкцию детских театров в регионах
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

На реконструкцию детских театров в регионах России выделят более 800 млн руб., сообщило правительство в своем телеграм-канале.

«Ряд регионов получат дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капремонта театров юного зрителя и театров кукол», — говорится в сообщении кабинета министров. На эти цели правительство направит 836,5 млн руб., которые поступят в 2023 и 2024 годах.

В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол уйдет более 198 млн руб., уточнили в правительстве. «Это позволит завершить все работы в 2023 году — на год раньше запланированного срока», — отметили в кабмине.

Также средства направят на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Забайкальском крае и Туве. «Финансирование позволит обновить детские театры, увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов», — заключили в правительстве.

18 октября Министерство культуры внесло проект постановления о выдаче ежегодных грантов президента России театрам из ДНР и ЛНР. В сумме Минкульт предлагает выделить более 188 млн руб. на реконструкцию донецких и луганских театров. Если проект документа утвердит глава правительства Михаил Мишустин, он вступит в силу 1 января 2024 года.

Теги
театры правительство реконструкция реставрация
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