Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный — о работе в условиях санкций, гастролях российских артистов в ЕС, сотрудничестве с Северной Кореей, спросе на представления и перспективе запрета дрессировки животных

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Культурные санкции и «отмена» российских артистов за рубежом стали одними из последствий начала специальной военной операции России на Украине. Кинотеатры остались без голливудского контента, организаторы «Евровидения» отказались принимать участников из России, а многие отечественные актеры и музыканты либо уехали, либо по разным причинам прекратили свою творческую деятельность.

На этом фоне подъем переживает цирковое искусство: российские цирки в 2023 году побили рекорды посещаемости. Так, по официальной статистике Росгосцирка, их общая посещаемость превысила 3 млн человек. А билетные агрегаторы зафиксировали рост продаж билетов в 4 раза по сравнению с допандемийным 2019-м и почти в два раза — с 2022-м.

Пять фактов об Эдгарде Запашном Родился 11 июля 1976 года в Ялте.

В 1991 году с семьей на несколько лет переехал в Китай, приняв контракт на работу в большом летнем цирке возле города Шэньчжэнь.

В ноябре 2012 года победил в конкурсе на должность директора Большого Московского государственного цирка.

С 2018 года входит в Совет при Президенте России по культуре и искусству.

На всех выборах, начиная с 2012 года, выступал как доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Цирк зависит от политической ситуации»

Как отразились на цирковой индустрии пандемия и геополитика, какие международные контракты удалось сохранить несмотря на санкции и каковы перспективы реконструкции здания, в интервью РБК рассказал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Как и любая сфера культуры, российская цирковая индустрия напрямую зависит от политической ситуации в стране и «благосостояния общества», рассуждает Эдгард Запашный, а потому «остаться вне политики он не может».

«Каждый раз, когда начинаются волнения глобального характера, люди на какое-то время входят в режим ожидания, — объясняет артист. — Можно вспомнить популярное высказывание: «Хлеба и зрелищ!» И если экономическая ситуация меняется, если пляшет курс доллара, если бензин дорожает, то, конечно, на первом месте всегда будет хлеб. А на зрелищах люди начинают экономить».

Ситуацию последних двух лет Запашный определяет как «нестабильную», причем эта нестабильность «накатывает волнами». «Свои результаты дало начало спецоперации, — объясняет директор Большого Московского цирка. — Многие были в панике и не понимали, что происходит, многие попросту уехали. Однако уже через полгода отношение в обществе к этому вопросу стабилизировалось. Соответственно, и зритель к нам вернулся».

За счет роста внутреннего туризма и сокращения вариантов досуга в виде кино и концертов посещаемость Большого Московского цирка «почти» вышла на допандемийный уровень, утверждает Запашный. Так, глава цирка отмечает рост числа российских зрителей (на сколько — не уточняется), однако практически полное отсутствие иностранных гостей. «Есть индивидуальные посетители и из Китая, и из Ирана, но нет тех групп, которые были в допандемийное время и до спецоперации, — объясняет он. — Самые большие группы мы принимали из Китая, из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, это были прям заметные цифры — от 20 до 30% в зависимости от года и сезона. До 2019 года иностранных зрителей было до 40%, сейчас — не более 5%».

При этом цены на билеты в цирк за последние годы почти не изменились, утверждает Запашный. Если в 2019 году «вилка» цен была от 800 до 5 тыс. руб., то в 2024-ом — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., и повышение не планируется. «Первый ряд стоит 3 тыс. руб., и его скупают, как правило, сразу, — поясняет глава цирка. — 5 тыс. руб. — это ложа. А вот «галерку», что удивительно, мы продаем в последнюю очередь. То есть, люди готовы тратить деньги».

Как и сколько зарабатывает Большой Московский цирк Работоспособность Большого Московского цирка обеспечивается его собственными доходами, в основном от продажи билетов, утверждает Запашный. Московская мэрия (а собственником цирка выступает департамент городского имущества Москвы), выделяет финансирование только под конкретные мероприятия, например, для проведения ежегодного международного циркового фестиваля «Идол» на условиях софинансирования. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК В 2022 году выручка ГУП «Большой Московский Цирк» по РСБУ составила 1,2 млрд руб. (рост год к году — плюс 88%). Организация, за исключением пандемийного 2020 года, исторически прибыльна: ее прибыль в 2022 году достигла 135 млн руб.

«У нас отличные отношения с Северной Кореей»

География гастролей за последние два года «изменилась в худшую сторону», признает Запашный. Российское цирковое искусство, по его словам, охватывало большое количество зарубежных контрактов, в том числе с европейскими и американскими партнерами. Одни только артисты Большого Московского цирка до 2020 года могли параллельно выступать в 20 странах. Долгосрочные контракты были, например, с Фридрихштадтпаластом (театр в центре Берлина, один из ведущих в Европе. — РБК), с Китаем, Болгарией и Венгрией. Однако сейчас «большое количество стран от сотрудничества с российскими артистами отказались».

«Мы сохранили стабильные отношения с Китаем, — рассказывает Запашный. — В этой стране мы не потеряли ни одного контракта. Это может вызвать улыбку, но у нас отличные отношения с Северной Кореей. А северокорейцы на сегодняшний день — одни из самых сильных и признанных акробатов в мире. И заполучить артистов из этой страны мечтают импресарио по всему миру. Нам это удается».

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Что касается новых рынков, сейчас компания Росгосцирк (подразделение Минкультуры, объединяет большинство региональных цирков, Большой Московский цирк в нее не входит. — РБК) активно ведет переговоры с Латинской Америкой и с некоторыми странами Африки, утверждает Запашный. «Я тоже встречался с бразильскими партнерами, но пока те условия, которые они предлагают нам, в экономическом плане неприемлемы и непривлекательны. Может быть, это была ознакомительная поездка, и они прощупывали нас. До сих пор ведь остается определенный стереотип, что русские — это качественно и дешево. Это качественно, но недешево, и это нужно доносить до партнеров. Посмотрим, к чему переговоры приведут в дальнейшем», — отмечает глава Большого Московского цирка.

«Европа продолжает принимать наших артистов»

Зарубежные гастроли составляли определенную долю прибыли (процент не уточняется). Но сокращение этого сегмента заметно на финансовые показатели Большого Московского цирка не повлияло, так как увеличилась доля продажи билетов от внутреннего туризма, особенно в новогодние каникулы, утверждает Запашный. «Я сделал несколько серьезных попыток проводить гастроли за рубежом не отдельно взятых номеров, а целых коллективов, и это даже начало получаться, — вспоминает артист. — Несколько раз мы выступали в Латвии, Эстонии, Финляндии и в Дубае. Точечный заработок приносило участие в международных цирковых фестивалях, однако это небольшие деньги, и в большей степени такая активность необходима для престижа и для событийности. Мы регулярно принимали участие в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло (самый престижный цирковой фестиваль в мире, с 2003 года российские артисты выигрывали почти каждый год. — РБК), в фестивалях в Париже, Испании и Италии. Но это больше про имидж, а не про бизнес».

Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, некоторые европейские фестивали продолжают допускать российских артистов к участию, обращает внимание Запашный. «Я пока не могу понять систему и осознаю, что нас зовут благодаря воле конкретных личностей, — считает он. — То есть решения принимаются не на уровне страны. Вот прямо сейчас закончился Международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон» в Жироне (Испания), где были представлены русские артисты, и выступали они под российским флагом. Это произошло благодаря генеральному директору и организатору фестиваля Женису Матабошу, который принципиально продолжает приглашать и русских, и украинских артистов. Он понимает, что может создать определенный конфликт, но отказывается делать выбор в чью-то пользу, настаивая на том, что речь идет о культурном событии, а не о площадке для выяснения отношений. И обратите внимание: никаких скандалов не было, а наши артисты взяли «серебро» и «бронзу».

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Впрочем, фестиваль в Монте-Карло второй год подряд отказывается принимать русских артистов, тогда как артистам из Украины доступ открыт, продолжает Запашный: организаторы фестиваля даже объявляли сбор денег в поддержку Украины.

Сохраняется и интерес иностранных трупп к гастролям в России, утверждает Запашный. Так, уже 16 стран мира подтвердили свое участие во Всемирном фестивале циркового искусства «Идол», который Большой Московский цирк ежегодно организовывает в Москве. Среди них — Германия, Италия, США, Китай, Монголия, Гватемала, Болгария, Вьетнам, Эфиопия, Бразилия и Северная Корея. «Некоторые организаторы различных мероприятий любят обвешаться флагами близлежащих стран и говорить о проведении международного события, — отмечает Запашный. — Мы из близких государств отобрали артистов только из Казахстана и из Белоруссии».

«Кадрового дефицита в цирке нет»

Вопреки общему тренду на нехватку специалистов в различных отраслях экономики, дефицита цирковых артистов не наблюдается, говорит Запашный. Главным образом это связано с развитой системой подготовки кадров и большим количеством работающих в регионах цирковых студий, которые готовят артистов профессионального уровня. «Найти готовых специалистов можно даже на любительских цирковых фестивалях где-нибудь в Туле или в Перми, — утверждает директор Большого Московского цирка. — Мы в том числе заключаем с ними контракты. Плюс, на постоянной основе идет отбор в единственное в нашей стране цирковое училище им. М. Н. Румянцева: конкурс составляет по семь человек на место. Это серьезная конкуренция, которая гарантирует качество».

Интерес к профессии циркового артиста Запашный связывает со сложившейся спецификой спортивного образования в целом. В России, по его словам, есть культура отдавать детей и подростков в спортивные секции. И многие выбирают цирковые студии из расчета на то, что именно там ребенка можно обучить сразу нескольким жанрам: начиная с театра и музыки и заканчивая акробатикой и гимнастикой. «Родители используют цирковые студии как базу для физической подготовки ребенка, даже не планируя, что он станет профессиональным артистом, — объясняет Запашный. — То же самое происходит, например, в художественной гимнастике. И уже сами дети, вырастая и добиваясь определенных успехов, принимают решение связать с этим жизнь».

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За пять лет заметно вырос и уровень зарплат цирковых артистов, продолжает Запашный: сейчас она заметно превышает средний показатель по стране, который, по данным Росстата, в 2023 году составлял 73,7 тыс. руб. Если в 2019 году средняя зарплата в Большом Московском цирке составляла 86 тыс. руб., то в 2023-ем — 127 тыс. руб.

«В цирке не стоял вопрос национальности»

Волна отъездов российских артистов и внесения некоторых деятелей культуры в так называемые «черные списки» на фоне текущей геополитической ситуации Большой Московский цирк никак не задела, считает Запашный. «Я один или два раза собирал труппу в связи с текущими событиями, — вспоминает артист. — Моя позиция, которую я доношу до сотрудников, проста: «Если вы хотите разобраться между собой по каким-то политическим вопросам, делайте это за пределами работы. Здесь, пожалуйста, не надо». В коллективе должно сохраняться доверие. Цирковые артисты и так каждый день рискуют жизнью ради искусства. И создавать прецеденты, которые в дальнейшем могут плохо повлиять на внутренний климат, точно не нужны».

Избежать внутренних конфликтов помогает и то, что в цирке «в принципе никогда не стоял вопрос о национальности», продолжает Запашный. «Это исторически многонациональная индустрия, — говорит он. — У нас работали и продолжают работать в том числе украинцы, которые по своей воле решили поменять паспорта. У нас есть смешанные династические браки в том числе между украинцами и русскими. У нас уже по 10 лет выступают ребята с паспортами Казахстана и Узбекистана. И никто никому ничего не предъявляет».

«Расходы на оборудование заметно выросли»

После первой волны санкций со стороны Европы и США. Большой Московский цирк столкнулся с проблемой штатной замены необходимого для шоу оборудования, признает Запашный. Речь прежде всего идет про свет и лампы — вся подобная техника на 100% иностранная. «Поначалу вопрос стоял остро: я созванивался с коллегами, выяснял, кто как решает вопрос — параллельный импорт или замена на какие-то аналоги, — вспоминает директор цирка. — Мы не останавливали свою деятельность, но расходы по этой категории действительно выросли. Пришлось применять точечный подход: что-то заменили на китайские аналоги. Экраны, например, уже давно все китайские. Но в целом это не закупки промышленного объема, так что мы можем применять гибкий подход».

Попытки найти отечественные аналоги светового оборудования успехом не увенчались: эта индустрия в России до сих пор находится «в стадии зародыша», констатирует Запашный. Намного проще обстоит ситуация с музыкальными инструментами для циркового оркестра — здесь российские производители предлагают даже лучшие решения, чем европейские.

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Из-за рубежа завозились также вакцины и ветеринарное оборудование для цирковых животных. Но проблем с кормами не возникало вовсе, говорит Запашный: они изначально были исключительно российскими. Рост цен в категории питания для животных сопоставим с тем, как изменились расценки на продукты в обычных магазинах: «Кура в 2019 году стоила 110 руб., а сейчас — 250 руб., овощи — 20 руб., сейчас 30 руб., мясо 270 руб., а сейчас — 495 руб., — перечисляет Запашный. — А у нас объемы большие и ветеринарные требования строже».

«Запрет дрессуры — это про кинологов и домашних животных»

В октябре 2023 года в Госдуму в очередной раз был внесен законопроект, которым предлагается запретить цирковые представления с животными. Авторами инициативы стали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Нечаев тогда объяснил это «массовыми обращениями зоозащитников после случая с избиением тигров в Московском цирке» (в ролике, к которому апеллировали депутаты, дерущихся друг с другом тигров разогнали с помощью воды из брандспойта). Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких тогда заявил, что «гуманной дрессуры не бывает в принципе».

Эдгард Запашный, комментируя РБК этот законопроект, заявил, что шансов у него нет. «Хуже дурака только дурак с инициативой, — считает он. — Когда эти люди без остановки орут, что «мы за цирк без животных», создается иллюзия, что «мы» — это какая-то многомиллионная армия. Это не так. И мы, и наши коллеги из Росгосцирка каждый год констатируем увеличение зрительского потока. А у нас все цирки в стране работают с животными».

Фразу «дрессура не бывает гуманной» может сказать «только глупый человек», продолжает Запашный: «Потому что это не про цирк. Это про конный спорт. Это про служебное собаководство. Это про сельское хозяйство. Это про содержание домашних животных. Если у вас есть собака, которая умеет стоять, сидеть и лежать по команде, не сопротивляется наморднику и поводку и не нападает на детей в парке, значит, ее правильно выдрессировали. И когда кто-то говорит, что дрессура гуманной не бывает, он оскорбляет всех этих людей и всех их обвиняет в жестокости. У нас с лошадьми работает полиция. А дрессированные собаки сотни людей, в том числе детей из-под завалов после катастроф спасают, между прочим. Получается, работающие с ними люди — живодеры?»

Вопрос приобретения новых животных для цирка не стоит уже много лет, отмечает Запашный: практически все цирковые животные «размножаются внутри цеха». «За всю мою карьеру с 1992 года мы с братом (Аскольд Запашный — художественный руководитель Большого Московского цирка. — РБК) покупали животных за рубежом только два раза: это два белых льва из Южной Африки в 2005 году и чуть позже — две белые тигрицы из Германии, — утверждает он. — Необходимости в каких-либо закупках за рубежом сейчас нет, так как наши животные дают потомство. Это, кстати, еще одно опровержение всей критики в наш адрес по поводу жестокого обращения: ни одно животное в стрессе размножаться не может».

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Здание цирка морально и физически устарело»

О планах реконструкции Большого Московского цирка, здание которого было построено еще в 1971 году и с тех пор не обновлялось, заговорили еще в 2017 году. Тогда замдиректора цирка Татьяна Запашная прогнозировала, что на проект может потребоваться до 11 млрд руб., однако позже эта цифра не актуализировалась. В том же году цирк передали из ведения федерального Росимущества в подчинение мэрии Москвы — как раз с перспективой финансирования потенциальной реконструкции. Однако до сих пор план так и не был реализован.

Впрочем, заинтересованность Москвы в обновлении Большого цирка Запашный все же видит: «Наш объект внимательно изучают, у нас уже давно запрошена вся документация по нашему зданию. Но это не то здание, которое можно быстро отремонтировать за маленькие деньги. В свое время оно было флагманом циркового искусства для всего мира, по нашему образцу строились цирки в Лас-Вегасе и в Китае, а такой возможности смены манежей нет нигде в мире. Но все-таки здание уже и морально, и физически устарело, это надо понимать. Поэтому я надеюсь, что в каком-то самом обозримом будущем мы выйдем на капитальную реконструкцию нашего здания».

В зависимости от того, какой именно проект реконструкции будет утвержден, сроки его реализации составят от двух до пяти лет, констатирует Запашный. На период же реконструкции труппа цирка будет искать альтернативную площадку для сохранения потока зрителя.