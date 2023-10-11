«Новые люди» предложили запретить законом цирки с животными

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Руководитель фракции Госдумы «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработали законопроект, запрещающий использовать животных в цирках. Документ есть в распоряжении РБК.

На момент подготовки этого материала проект не был зарегистрирован в базе законопроектов Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отметили, что Генпрокуратура выявила 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними в феврале 2022 года в ходе проверок цирков, приютов и зоопарков.

«Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — подчеркнули авторы законопроекта.

10 октября телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором дрессировщики бьют палками тигров во время репетиции в московском цирке, а другие сотрудники обливают животных водой из шлангов.

Mash уточнил, что на дрессировщиков уже подали жалобу, в том числе в Следственный комитет.