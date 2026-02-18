 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Тысячи россиян пожаловались на сбой в работе Telegram. Власти в начале февраля приняли решение начать замедлять мессенджер. В Минцифры объяснили, что власти таким образом принуждают Telegram к соблюдению законов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. О перебоях также сообщают пользователи портала «Сбой.рф».

По информации Downdetector, о сбое в мессенджере за последний час сообщили более 2 тыс. человек. При этом всего за сутки о проблемах с приложением заявляли свыше 3,4 тыс. человек.

На портале «Сбой.рф» тем временем указано более 1,3 тыс. жалоб от пользователей, они начали поступать после 15:00 мск. Почти половина из них — от жителей Москвы и Московской области.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российские власти поэтапно принимают меры для принуждения Telegram к соблюдению законов. Он пояснил, что сначала в отношении мессенджера вводили штрафы, затем замедляли отправку голосовых сообщений, а уже после этого блокировали отправку медиафайлов. При этом российские военные смогут продолжать общение в Telegram до его блокировки.

По его словам, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации. С помощью мессенджера было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами.

Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram
Политика
Максут Шадаев

10 февраля источники РБК рассказали, что власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram в России. Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов объяснял, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.

Основатель Telegram Павел Дуров, несмотря на это, отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), объяснив это мерами по противодействию преступной деятельности, осуществляемой при помощи мессенджеров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Telegram сбой мессенджер жалобы
Материалы по теме
Шадаев сообщил о решении не ограничивать Telegram в зоне спецоперации
Технологии и медиа
Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram
Политика
РКН отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45