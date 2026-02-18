Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Тысячи россиян пожаловались на сбой в работе Telegram. Власти в начале февраля приняли решение начать замедлять мессенджер. В Минцифры объяснили, что власти таким образом принуждают Telegram к соблюдению законов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. О перебоях также сообщают пользователи портала «Сбой.рф».

По информации Downdetector, о сбое в мессенджере за последний час сообщили более 2 тыс. человек. При этом всего за сутки о проблемах с приложением заявляли свыше 3,4 тыс. человек.

На портале «Сбой.рф» тем временем указано более 1,3 тыс. жалоб от пользователей, они начали поступать после 15:00 мск. Почти половина из них — от жителей Москвы и Московской области.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российские власти поэтапно принимают меры для принуждения Telegram к соблюдению законов. Он пояснил, что сначала в отношении мессенджера вводили штрафы, затем замедляли отправку голосовых сообщений, а уже после этого блокировали отправку медиафайлов. При этом российские военные смогут продолжать общение в Telegram до его блокировки.

По его словам, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации. С помощью мессенджера было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами.

10 февраля источники РБК рассказали, что власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram в России. Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов объяснял, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.

Основатель Telegram Павел Дуров, несмотря на это, отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), объяснив это мерами по противодействию преступной деятельности, осуществляемой при помощи мессенджеров.