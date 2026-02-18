В Минцифры описали порядок мер против Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские власти поэтапно принимают меры для принуждения Telegram к соблюдению законов и пытаются выстроить с мессенджером конструктивный диалог, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Мы поэтапно применяем меры принуждения, пытаясь, соответственно, выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона», — сказал Шадаев. По его словам, «никто не рубит сплеча» и все понимают, что «страдают пользователи».

Он пояснил, что сначала в отношении мессенджера вводили штрафы, затем замедляли отправку голосовых сообщений, а уже после этого блокировали отправку медиафайлов. Заключительным этапом может стать замедление работы самого сервиса.

По его словам, причиной замедления работы мессенджера стало несоблюдение им закона. Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации. С помощью мессенджера было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами.

В начале февраля стало известно о том, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, как сообщали источники РБК, начал принимать меры по блокировке в тот же день.