Шадаев заявил, что военные могут продолжать общение в Telegram

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что российские военные могут продолжать общение в Telegram до его блокировки. Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы по информполитике, передает корреспондент РБК.

«Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — заявил Шадаев.

Глава Минцифры также сказал, что причиной ограничений стало игнорирование мессенджером заявок на удаление запрещенной информации, включая детскую порнографию и распространение наркотиков. По его словам, в Telegram помимо прочего было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, более 30 тыс. из которых связано с диверсиями и терактами.

Кроме того, на частичную блокировку мессенджера повлиял тот факт, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в приложении. «При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — добавил Шадаев.

10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор решил начать работу по ограничению Telegram. Позже в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

