 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Шадаев сообщил о решении не ограничивать Telegram в зоне спецоперации

Шадаев: власти приняли решение не ограничивать Telegram в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минцифры выразил надежду, что со временем российские военные перейдут на альтернативные платформы. Роскомнадзор начал ограничивать Telegram с 10 февраля. Минобороны заявляло, что отключения Starlink не повлияли на военных
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Власти не планируют ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне специальной военной операции, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сообщил он на заседании комитета Госдумы по информполитике 18 февраля.

В то же время глава Минцифры заявил о надежде, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы.

В начале февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, по данным источников, начал выполнять поручение в тот же день. Ведомство заявило, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому последовательные ограничения продолжат вводиться.

РКН отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 17 февраля, телеграм-канал Baza опубликовал пост о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена). Роскомндазор ответил на это сообщение так: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

В Telegram заявляли, что активно борются с вредоносным использованием платформы, включая мошенничество, призывы к насилию и диверсиям. Основатель мессенджера Павел Дуров говорил, что Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One писали, что российские военные применяют также терминалы спутниковой связи Starlink производства американской компании SpaceX. Тогда компания заявила, что не сотрудничает с российскими военными. В начале февраля этого года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компании успешно удается предотвращать использование российскими военными терминалов Starlink. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров подтвердил совместную работу Киева и SpaceX по этому вопросу. 17 февраля замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления Вооруженных сил России в зоне военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов, Маргарита Матяшева
Максут Шадаев Telegram зона спецоперации российские военные
Максут Шадаев фото
Максут Шадаев
политик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45