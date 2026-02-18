Шадаев сообщил о решении не ограничивать Telegram в зоне спецоперации

Глава Минцифры выразил надежду, что со временем российские военные перейдут на альтернативные платформы. Роскомнадзор начал ограничивать Telegram с 10 февраля. Минобороны заявляло, что отключения Starlink не повлияли на военных

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Власти не планируют ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне специальной военной операции, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сообщил он на заседании комитета Госдумы по информполитике 18 февраля.

В то же время глава Минцифры заявил о надежде, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы.

В начале февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, по данным источников, начал выполнять поручение в тот же день. Ведомство заявило, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому последовательные ограничения продолжат вводиться.

Накануне, 17 февраля, телеграм-канал Baza опубликовал пост о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена). Роскомндазор ответил на это сообщение так: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

В Telegram заявляли, что активно борются с вредоносным использованием платформы, включая мошенничество, призывы к насилию и диверсиям. Основатель мессенджера Павел Дуров говорил, что Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One писали, что российские военные применяют также терминалы спутниковой связи Starlink производства американской компании SpaceX. Тогда компания заявила, что не сотрудничает с российскими военными. В начале февраля этого года основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компании успешно удается предотвращать использование российскими военными терминалов Starlink. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров подтвердил совместную работу Киева и SpaceX по этому вопросу. 17 февраля замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления Вооруженных сил России в зоне военной операции.