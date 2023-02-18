«Роскосмос» назвал дату затопления «Прогресса»

Сведение с орбиты космического корабля отложили на сутки после обнаружения утечки, его обломки рано утром 19 февраля упадут в несудоходном районе Тихого океана

Прогресс МС-21 (Фото: Роскосмос)

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты после утечки теплоносителя, двигатель включится для торможения 19 февраля в 6:15 мск, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 6:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана», — прогнозируют в госкорпорации.

Разгерметизация произошла неделю назад, 11 февраля, спустя несколько часов после стыковки со станцией. В «Роскосмосе» заверили, что это не повлияло на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов, так как МС-21 изолирован от общего пространство МКС, и угрозы экипажу не представляло.

Корабль планировали свести с орбиты, чтобы тот разрушился в атмосфере. Рано утром 18 февраля он отстыковался от космической станции для осмотра, но внешних повреждений не нашли; в госкорпорации затем пояснили, что рассматривают два варианта действий: сведение с орбиты или дальнейшее выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Планируется, что через четыре дня, 22 февраля, к МКС пристыкуется «Союз МС-23». Он прибудет на замену поврежденному МС-22, у которого в середине декабря также произошла разгерметизация — небольшой метеорит пробил в корпусе отверстие диаметром меньше 1 мм.