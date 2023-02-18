«Роскосмос» назвал дату затопления «Прогресса»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине Политика, 14:45
На Долгопрудненском кладбище прошли похороны отца Александра Овечкина Спорт, 14:42
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Гряниковка на Харьковщине Политика, 14:38
Первая ракетка России прекратила сотрудничество с испанским тренером Спорт, 14:18
Twitter сделает частью платной подписки вход через СМС Технологии и медиа, 14:14
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 14:09
«Роскосмос» назвал дату затопления «Прогресса» Технологии и медиа, 13:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Турции спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения Общество, 13:45
USADA отказалось начать расследование по делу Махачева Спорт, 13:41
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:24
Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский Спорт, 13:05
ЕС начал работать над санкциями за два месяца до военной операции России Политика, 13:01
На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек Общество, 12:59
«Адмирал» впервые за семь лет победил дома «Автомобилист» в КХЛ Спорт, 12:42
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» назвал дату затопления «Прогресса»

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля
Сведение с орбиты космического корабля отложили на сутки после обнаружения утечки, его обломки рано утром 19 февраля упадут в несудоходном районе Тихого океана
Прогресс МС-21
Прогресс МС-21 (Фото: Роскосмос)

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты после утечки теплоносителя, двигатель включится для торможения 19 февраля в 6:15 мск, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 6:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана», — прогнозируют в госкорпорации.

Разгерметизация произошла неделю назад, 11 февраля, спустя несколько часов после стыковки со станцией. В «Роскосмосе» заверили, что это не повлияло на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов, так как МС-21 изолирован от общего пространство МКС, и угрозы экипажу не представляло.

Корабль планировали свести с орбиты, чтобы тот разрушился в атмосфере. Рано утром 18 февраля он отстыковался от космической станции для осмотра, но внешних повреждений не нашли; в госкорпорации затем пояснили, что рассматривают два варианта действий: сведение с орбиты или дальнейшее выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Планируется, что через четыре дня, 22 февраля, к МКС пристыкуется «Союз МС-23». Он прибудет на замену поврежденному МС-22, у которого в середине декабря также произошла разгерметизация — небольшой метеорит пробил в корпусе отверстие диаметром меньше 1 мм.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роскосмос космос космический корабль «Прогресс-МС»
Материалы по теме
«Роскосмос» опубликовал фото пробоины в «Союзе»
Общество
«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»
Технологии и медиа
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в изучении космоса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter