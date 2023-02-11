«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 16:32
«Авангард» забросил две шайбы за 30 секунд и вырвал победу у СКА в КХЛ Спорт, 16:31
Один человек погиб при обстреле в Курской области Политика, 16:31
В Мариуполе переработают снесенные здания в крошку для постройки дорог Политика, 16:24
Половина Астрахани осталась без воды из-за аварийного отключения энергии Общество, 16:11
Умер последний коммунистический глава правительства ГДР Ханс Модров Политика, 15:58
Мамаев оценил слова Кокорина о том, что каждый мужчина «должен отсидеть» Спорт, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ узнала о расследовании в США против инвестфонда церкви мормонов Политика, 15:47
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 15:46
«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса» Технологии и медиа, 15:41
Путин наградил орденом Мужества военкора и машиниста с Крымского моста Политика, 15:23
Глава МИД ФРГ Бербок признала ошибкой слова о «войне против России» Политика, 15:15
Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино Политика, 15:09
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 21 тыс. Общество, 15:05
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса»

«Роскосмос»: на пристыкованном к МКС корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация
Разгерметизация на «Прогрессе МС-21» произошла спустя несколько часов после стыковки со станцией прилетевшего на смену «Прогресса МС-22». В «Роскосмосе» подчеркнули, что отсек изолирован, а безопасности экипажа ничего не угрожает
Фото: NASA Johnson / Flickr
Фото: NASA Johnson / Flickr

На пристыкованном к МКС грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, специалисты выясняют причины, экипажу станции ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». По данным «Роскосмоса», разгерметизация никак не повлияла на сегодняшнюю стыковку, а также на дальнейшую программу пилотируемых полетов. Отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС, экипажу ничего не угрожает.

«Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле «Прогресс МС-21». Причины его разгерметизации выясняются», — указали в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-21» — космический транспортный грузовой корабль (ТГК) серии «Прогресс», запуск которого состоялся 26 октября 2022 года. Планировалось, что корабль будет затоплен 18 февраля в водах Тихого океана.

В последний раз разгерметизация на МКС также произошла в российском отсеке — в середине декабря выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Позже в «Роскосмосе» сообщили, что причиной стал небольшой метеорит, который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

22 февраля к МКС должен пристыковаться «Союз МС-23». Некоторое оборудование, снаряжение и личные вещи космонавтов перенесут с поврежденного корабля на прибывший на замену. После этого «Союз МС-22» спустят на Землю в беспилотном режиме.

Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. При этом один из модулей («Заря») является собственностью NASA. Сегмент занимает около 17% станции по массе (76,4 т) и около 27% по герметичному объему (265,4 куб. м).

Читайте на РБК Pro
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
Извинительные 835 слов: как CEO стартапа из США каялся перед клиентами
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
разгерметизация МКС «Прогресс МС» Роскосмос
Материалы по теме
«Роскосмос» сообщил о рекордных 100 успешных запусках ракет подряд
Технологии и медиа
Глава «Роскосмоса» поставил задачу увеличить число спутников в пять раз
Технологии и медиа
NASA и «Роскосмос» пока не привлекут SpaceX к эвакуации космонавтов с МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter