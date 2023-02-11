«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса»

Разгерметизация на «Прогрессе МС-21» произошла спустя несколько часов после стыковки со станцией прилетевшего на смену «Прогресса МС-22». В «Роскосмосе» подчеркнули, что отсек изолирован, а безопасности экипажа ничего не угрожает

Фото: NASA Johnson / Flickr

На пристыкованном к МКС грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, специалисты выясняют причины, экипажу станции ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». По данным «Роскосмоса», разгерметизация никак не повлияла на сегодняшнюю стыковку, а также на дальнейшую программу пилотируемых полетов. Отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС, экипажу ничего не угрожает.

«Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле «Прогресс МС-21». Причины его разгерметизации выясняются», — указали в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-21» — космический транспортный грузовой корабль (ТГК) серии «Прогресс», запуск которого состоялся 26 октября 2022 года. Планировалось, что корабль будет затоплен 18 февраля в водах Тихого океана.

В последний раз разгерметизация на МКС также произошла в российском отсеке — в середине декабря выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Позже в «Роскосмосе» сообщили, что причиной стал небольшой метеорит, который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.



22 февраля к МКС должен пристыковаться «Союз МС-23». Некоторое оборудование, снаряжение и личные вещи космонавтов перенесут с поврежденного корабля на прибывший на замену. После этого «Союз МС-22» спустят на Землю в беспилотном режиме.