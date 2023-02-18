«Роскосмос» отложил сход с орбиты корабля «Прогресс МС-21»

Визуальных повреждений корабля не обнаружили. Для установления причин разгерметизации он может пристыковаться к узловому модулю «Причал» либо аппарат все же сведут с орбиты

Сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложено, повреждений внешней поверхности не обнаружено, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты», — говорится в публикации телеграм-канала «Роскосмоса».

Разгерметизация грузового корабля произошла 11 февраля спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». Как говорил представитель госкорпорации, это не повлияло на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов, поскольку МС-21 изолирован от общего пространства Международной космической станции (МКС). Экипажу ничто не угрожало.

Ранним утром 18 февраля корабль отстыковался от МКС для осмотра. В «Роскосмосе» уточняли, что «Прогресс МС-21» развернут с помощью специального оборудования, чтобы сфотографировать и снять на видео с борта станции места повреждения радиатора системы терморегулирования в приборно-агрегатном отсеке корабля.

После этого ожидалось включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты.

22 февраля к МКС должен пристыковаться корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному МС-22, у которого в середине декабря также произошла разгерметизация. В «Роскосмосе» заявили, что небольшой метеорит пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.