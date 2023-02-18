«Роскосмос» отложил сход с орбиты корабля «Прогресс МС-21»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В Хмельницкой области прогремели два взрыва Политика, 10:09
Транзит российского газа через Украину вырос на 9,5% Бизнес, 10:02
Из каких стран в мире меньше всего хотят уезжать. Инфографика Экономика, 10:00
«Дивидендные аристократы» и акции роста: топ-3 новых бумаг Гонконга Инвестиции, 10:00
Тортеллини с кроликом и чкмерули из тигровых креветок: что заказать Стиль, 10:00
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:34
Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла» Политика, 09:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Роскосмос» отложил сход с орбиты корабля «Прогресс МС-21» Технологии и медиа, 09:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Квартиру Дмитрия Мазурова на Остоженке продадут почти за ₽1 млрд Бизнес, 09:00
10 лучших корейских сериалов. Что посмотреть кроме «Игры в кальмара» Life, 09:00
Как шумы от кораблей вредят морским обитателям Зеленая экономика, 09:00
Военные США не нашли обломков неопознанных объектов и завершили поиски Политика, 08:48
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» отложил сход с орбиты корабля «Прогресс МС-21»

«Роскосмос»: сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложено
Визуальных повреждений корабля не обнаружили. Для установления причин разгерметизации он может пристыковаться к узловому модулю «Причал» либо аппарат все же сведут с орбиты

Сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложено, повреждений внешней поверхности не обнаружено, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты», — говорится в публикации телеграм-канала «Роскосмоса».

Разгерметизация грузового корабля произошла 11 февраля спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». Как говорил представитель госкорпорации, это не повлияло на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов, поскольку МС-21 изолирован от общего пространства Международной космической станции (МКС). Экипажу ничто не угрожало.

Ранним утром 18 февраля корабль отстыковался от МКС для осмотра. В «Роскосмосе» уточняли, что «Прогресс МС-21» развернут с помощью специального оборудования, чтобы сфотографировать и снять на видео с борта станции места повреждения радиатора системы терморегулирования в приборно-агрегатном отсеке корабля.

После этого ожидалось включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты.

22 февраля к МКС должен пристыковаться корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному МС-22, у которого в середине декабря также произошла разгерметизация. В «Роскосмосе» заявили, что небольшой метеорит пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

Читайте на РБК Pro
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Как продавать по телефону в b2b и не попасть под спам-блокировку
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Роскосмос грузовой корабль «Прогресс» разгерметизация сход с орбиты
Материалы по теме
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС
Технологии и медиа
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter