При аварии экипаж «Союза МС-22» эвакуируют на двух космических кораблях

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В случае возникновения нештатной ситуации на корабле «Союз МС-22», где ранее произошла утечка охлаждающей жидкости и возросла температура, экипаж эвакуируют на российском и американском кораблях, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«При необходимости экстренной эвакуации [американский астронавт] Франциско Рубио вернется на Землю на Crew Dragon, а космонавты Роскосмоса — на «Союзе МС-22». Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», — сказано в сообщении.

По плану космонавты должны вернуться 22 февраля, когда к МКС пристыкуется корабль «Союз МС-23». Вышеописанный вариант возвращения на двух кораблях рассматривается только на случай новой аварии. Тем не менее, ложемент Рубио 17-18 января переместят в Crew Dragon. После прибытия «Союза МС-23» ложементы всех космонавтов будут в нем.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле в заданных пределах.

11 января стало известно, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм. В тот же день «Роскосмос» сообщил, что миссию космонавтов на МКС продлят, «Союз МС-22» спустят на Землю в беспилотном режиме.