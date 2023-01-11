Российских космонавтов оставят на МКС из-за неполадок на «Союзе»

В «Роскосмосе» назвали причину повреждения радиатора системы терморегулирования «Союза МС-22» — в трубопровод попал метеороид

Экспедицию космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на Международной космической станции было решено продлить из-за разгерметизации контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22, на котором они должны были вернуться на Землю, сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра», — добавили в «Роскосмосе».

Специалисты решили спустить «Союз МС-22» на Землю в беспилотном режиме. А за Прокопьевым, Петелиным и Рубиным на станцию 20 февраля отправят «Союз МС-23».

Изначально запуск «Союза МС-23» был намечен на 16 марта, корабль должен был доставить на станцию новую миссию космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару.

Материал дополняется.