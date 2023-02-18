Грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Поврежденный грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В 05:26:24 по московскому времени корабль отчалил от российского малого исследовательского модуля «Поиск», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

В заявлении организации уточняется, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин развернут «Прогресс МС-21» с помощью специального оборудования, чтобы сфотографировать и снять на видео с борта станции места повреждения радиатора системы терморегулирования в приборно-агрегатном отсеке корабля.

Около 7:00 мск намечается включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты, благодаря чему корабль будет разрушен.

Разгерметизация грузового корабля произошла 11 февраля спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». Как говорил представитель «Роскосмоса», разгерметизация не повлияла на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов, поскольку МС-21 изолирован от общего объема МКС. При этом экипажу ничего не угрожало.

22 февраля к Международной космической станции должен пристыковаться корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному МС-22, у которого ранее также произошло разгерметизация. Позже в «Роскосмосе» заявили, что небольшой метеорит пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.