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«Роскосмос» опубликовал фото пробоины в «Союзе»

«Роскосмос» опубликовал фото пробоины в космическом корабле «Союз МС-22»
В «Роскосмосе» сообщили, что утечка хладагента на космическом корабле «Союз МС-22» произошла из-за внешнего повреждения. Специалистам удалось сфотографировать место пробоины
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал фотографию нарушения внешней обшивки космического корабля «Союз МС-22», которое привело к утечке охлаждающей жидкости. Фотография опубликована на сайте корпорации.

«Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблем «Союз МС-22», мы сумели получить качественные снимки и четко видим нарушение внешней обшивки. Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению в системе терморегулирования», — заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он также сообщил, что запуск космического корабля «Союз МС-23» отложен «до максимум первой декады марта».

Кроме этого, Борисов рассказал, что специалисты работают над тем, чтобы сфотографировать место повреждения корабля «Прогресс МС-21». «Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — сказал он.

Сейчас специалисты рассматривают разные версии. Борисов также пояснил, что авария с «Прогрессом» произошла, когда он уже был подготовлен к спуску, поэтому экипажу МКС ничего не угрожает. Пока специалисты «не доберутся до места возможной поломки» «Прогресса», запуск корабля «Союз МС-23» будет отложен.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов.

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11 января «Роскосмос» сообщил, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

О разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» NASA и «Роскосмос» сообщили 11 февраля. Утечка возникла в его системе терморегулирования. Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией корабля «Прогресс МС-22». По словам представителя госкорпорации, разгерметизация не повлияла на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов — отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС.

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Роскосмос «Союз МС» МКС
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