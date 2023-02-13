«Роскосмос» опубликовал фото пробоины в «Союзе»

В «Роскосмосе» сообщили, что утечка хладагента на космическом корабле «Союз МС-22» произошла из-за внешнего повреждения. Специалистам удалось сфотографировать место пробоины

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал фотографию нарушения внешней обшивки космического корабля «Союз МС-22», которое привело к утечке охлаждающей жидкости. Фотография опубликована на сайте корпорации.

«Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблем «Союз МС-22», мы сумели получить качественные снимки и четко видим нарушение внешней обшивки. Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению в системе терморегулирования», — заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он также сообщил, что запуск космического корабля «Союз МС-23» отложен «до максимум первой декады марта».

Кроме этого, Борисов рассказал, что специалисты работают над тем, чтобы сфотографировать место повреждения корабля «Прогресс МС-21». «Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», — сказал он.

Сейчас специалисты рассматривают разные версии. Борисов также пояснил, что авария с «Прогрессом» произошла, когда он уже был подготовлен к спуску, поэтому экипажу МКС ничего не угрожает. Пока специалисты «не доберутся до места возможной поломки» «Прогресса», запуск корабля «Союз МС-23» будет отложен.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября. 15 декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов.

11 января «Роскосмос» сообщил, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

О разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» NASA и «Роскосмос» сообщили 11 февраля. Утечка возникла в его системе терморегулирования. Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией корабля «Прогресс МС-22». По словам представителя госкорпорации, разгерметизация не повлияла на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов — отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС.