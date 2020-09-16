В РАН сообщили детали миссии к Венере и назвали ее стоимость

При удачном раскладе старт миссии к Венере произойдет в 2029 году. Ее стоимость только с российской стороны оценивается в 16-17 млрд руб. В состав миссии войдут плавающий зонд и посадочные станции

Фото: Ted S. Warren / AP

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующая лабораторией и соруководитель российско-американской группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова рассказала РБК о готовящейся миссии на Венеру, о том, сколько она будет стоить, и о том, как идет подготовка к столь важному шагу для человека и огромному скачку для человечества.

По ее словам, в результате работы группы была проработана концепция совместной миссии к Венере на основе российского проекта «Венера-Д». Как отметила Засова, международные миссии — современный тренд, благодаря которому происходит сокращение затрат и увеличение научной значимости, а также расширение круга решаемых научных задач за счет участия ученых нескольких стран.

«У Венеры сплошной толстый облачный слой, расположенный на высоте 50-70 км над поверхностью. В среднем облачном слое на высоте 55-65 км условия, температура, давление примерно такие же, как и Земле. Облака Венеры состоят из капель серной кислоты, в составе которых около 20% воды. Микроорганизмы могут существовать в среде среди сернокислотного аэрозоля в облаках.

Одна из загадок Венеры — «неизвестный УФ-поглотитель». Некоторые классы бактерий имеют полосы поглощения в ультрафиолетовой области спектра. Колонии бактерий могли бы объяснить также нерегулярную структуру УФ-облаков», — рассказала она.

Говоря об обнаружении газа фосфин (фосфористый водород, PH3) в атмосфере Венеры, Засова сказала, что ученые обнаружили в спектре поглощение на длине волны около 1 мм — полосу поглощения фосфина. «Это биомаркер на Земле, продукт жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. Полоса достаточно сильная и попытка найти не биологический источник для Венеры не удалась. Получается, что на данный момент, можно думать, что фосфин на Венере имеет биологическое происхождение. Если это так, то это первая находка жизни на другой планете. Это не исключает и менее оптимистичный сценарий, так что поиски альтернативных источников фосфина необходимо продолжать», — сообщила она.