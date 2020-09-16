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В РАН сообщили детали миссии к Венере и назвали ее стоимость

При удачном раскладе старт миссии к Венере произойдет в 2029 году. Ее стоимость только с российской стороны оценивается в 16-17 млрд руб. В состав миссии войдут плавающий зонд и посадочные станции
Фото: Ted S. Warren / AP
Фото: Ted S. Warren / AP

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующая лабораторией и соруководитель российско-американской группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова рассказала РБК о готовящейся миссии на Венеру, о том, сколько она будет стоить, и о том, как идет подготовка к столь важному шагу для человека и огромному скачку для человечества.

По ее словам, в результате работы группы была проработана концепция совместной миссии к Венере на основе российского проекта «Венера-Д». Как отметила Засова, международные миссии — современный тренд, благодаря которому происходит сокращение затрат и увеличение научной значимости, а также расширение круга решаемых научных задач за счет участия ученых нескольких стран.

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«У Венеры сплошной толстый облачный слой, расположенный на высоте 50-70 км над поверхностью. В среднем облачном слое на высоте 55-65 км условия, температура, давление примерно такие же, как и Земле. Облака Венеры состоят из капель серной кислоты, в составе которых около 20% воды. Микроорганизмы могут существовать в среде среди сернокислотного аэрозоля в облаках.
Одна из загадок Венеры — «неизвестный УФ-поглотитель». Некоторые классы бактерий имеют полосы поглощения в ультрафиолетовой области спектра. Колонии бактерий могли бы объяснить также нерегулярную структуру УФ-облаков», — рассказала она.

Говоря об обнаружении газа фосфин (фосфористый водород, PH3) в атмосфере Венеры, Засова сказала, что ученые обнаружили в спектре поглощение на длине волны около 1 мм — полосу поглощения фосфина. «Это биомаркер на Земле, продукт жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. Полоса достаточно сильная и попытка найти не биологический источник для Венеры не удалась. Получается, что на данный момент, можно думать, что фосфин на Венере имеет биологическое происхождение. Если это так, то это первая находка жизни на другой планете. Это не исключает и менее оптимистичный сценарий, так что поиски альтернативных источников фосфина необходимо продолжать», — сообщила она.

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При удачном раскладе, по словам Засовой, старт миссии на Венеру должен произойти в 2029 году. «Это сложная миссия, она должна быть тщательно проработана. Есть сложности с финансированием», — отметила соруководитель группы.

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Засова рассказала, что в миссии будет участвовать посадочный аппарат типа «Венера-Вега», оснащенный самой современной аппаратурой. «Будет также аэростатный зонд с переменной высотой плавания, и этот зонд будет менять высоту от 50-55 км до 65 км. Он будет зондировать облачный слой. Одна из задач — обнаружение жизни», — сообщила она.

Также, как рассказала Засова, к посадочному аппарату должны быть присоединены две малые посадочные станции американского производства, которые будут жить по 60 дней. Они сделаны с использованием высокотемпературной электроники, рассчитанной на 500 °С. «Такое будет впервые и будем надеяться, что это все-таки мы осуществим», — сказала она.

«Другие станции — это долгоживущие станции, которые будут отделяться до выхода комплекса на орбиту вокруг Венеры и самостоятельно садиться на поверхность Венеры. Это более сложные станции, в течение четырех месяцев будут измерять сейсмику, метеорологию, свойства атмосферы. <...> И возможно, еще будут два спутника в точках Лагранжа. Один спутник будет наблюдать ночную сторону Венеры, а другой — дневную. Хоть наш проект амбициозный, но абсолютно реализуемый», — считает Засова.

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Фото: National Aeronautics and Space Administration

По ее словам, стоимость миссии только для России обойдется примерно в 16-17 млрд руб. «Надеюсь, что «Роскосмос» примет именно эту миссию, чтобы отправить первой на Венеру. Концепция миссии разработана группой, в которую входят наиболее опытные специалисты двух стран — России и США. Именно эти страны имели в прошлом наивысшие достижения в изучении Венеры», — заключила Засова.

Об обнаружении газа фосфин в атмосфере Венеры стало известно из результатов исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз, которое было опубликовано 14 сентября в журнале Nature Astronomy. В нем говорилось, что фосфин считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.

Комментируя эту публикацию, исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что обнаружение с помощью наблюдений на расстоянии в атмосфере Венеры химических веществ, относящихся к маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете.

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С этим высказыванием согласился старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. В разговоре с РБК он отметил, что ученые пытаются найти жизнь вне Земли, что является их заветной мечтой. «Ее ищут во всех «закоулках», шерстят все, перебирают все, используют все возможные методы и способы. Если невозможна жизнь на самой Венере, значит поищем ее в атмосфере, где условия могут быть похожи на Землю. Но понимаете, зарождение жизни в атмосфере — она маловероятна, потому что, чтобы жизнь появилась — нужны стабильные условия. А какие стабильные условия в атмосфере — там ветра 100 метров в секунду. Слои перемешиваются, трудно сказать, что там что-то будет в таких условиях, но тем не менее теплится надежда, что там будет что-то подобное жизни», — сказал Железнов.

Поэтому, по его словам, эту версию отрабатывают на полную катушку. Обычно это приветствуется, потому что параллельно основной задачи, делается много открытий сопутствующих, пояснил он. «Можно послать «космического брата» с одной целью, он допустим не найдет там жизнь, но тем не менее сделает массу других открытий и фактов, который станет пищей для новых работ», — сообщил Железнов.

Авторы: Артем Афонский, Михаил Юшков
Теги: Венера, Роскосмос, космический зонд
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