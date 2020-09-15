Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

Такое заявление Рогозин сделал на фоне открытия вероятного биомаркера на планете. Он напомнил, что Россия планирует совместную с США миссию к Венере, но не исключил и собственную программу

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Условия на Венере являются «сущим адом», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на фоне сообщений американских и британских ученых об открытии биомаркеров на планете. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Рогозина, обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры еще не является прямым доказательством наличия там жизни. «Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал глава «Роскосмоса».

Глава космического агентства также отметил, что у России в программе до 2030 года восстановление исследований второй от Солнца планеты совместно с США — проект «Венера-Д». При этом в «Роскосмосе» не исключают и собственную миссию на Венеру. «Считаем, что Венера — это все-таки русская планета», — заявил Рогозин.

Ранее группа астрономов во главе из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского университета в США опубликовала исследование об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина — ядовитого газа, который может считаться признаком наличия жизни на планете.