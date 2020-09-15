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Технологии и медиа ,  
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Глава NASA счел «важным событием» обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Обнаружение фосфина (газ, который вырабатывается некоторыми живыми организмами — ред. РБК), в атмосфере Венеры является «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Такое мнение выразил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн.

14 июня группа астрономов из Массачусетса и Кардиффа опубликовала в журнале Nature Astronomy исследование, в котором утверждается, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин. В исследовании отмечается, что фосфин является одним из соединений, свидетельствующих о потенциальных признаках жизни.

Специалисты исследовали атмосферу Венеры при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гаваях и системы радиотелескопов ALMA в Чили в миллиметровом диапазоне волн. 

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В обычных условиях на Земле фосфин (фосфористый водород, PH3) представляет собой бесцветный ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами.

В атмосфере Земли фосфин появляется за счет антропогенной деятельности и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви.

Планета Венера — вторая от Солнца ближайшая к Земле планета. По сравнению с другими планетами Венера вращается в обратном направлении. Это означает, что Солнце на планете встает на западе и заходит на востоке.

Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа и азота. Поверхность планеты полностью скрывают чрезвычайно густые облака, состоящие из капель серной кислоты.

Теги: Венера, NASA, космос
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