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Ученые нашли потенциальный признак существования жизни на Венере

В атмосфере Венеры обнаружен фосфин — газ, который вырабатывается некоторыми живыми организмами. Ученые считают, что хотя это и не однозначное доказательство наличия жизни на соседней планете, гипотеза может быть реальной
Венера
Венера (Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters)

В атмосфере Венеры обнаружен газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности. Об этом говорится в исследовании, которое группа астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета опубликовала в журнале Nature Astronomy.

Фосфин (фосфористый водород, PH3) в обычных условиях на Земле представляет собой бесцветный ядовитый газ. В исследовании ученые указывают, что фосфин является одним из соединений, свидетельствующих о потенциальных признаках жизни. Так, в атмосфере Земли он появляется за счет антропогенной деятельности (его используют, например, для консервации) и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Иных естественных источников фосфина не так много — среди них молнии, падения метеоритов и вулканическая активность.

Пока ученые не регистрировали подобные явления на Венере в достаточном количестве, чтобы они могли объяснить появление фосфина в атмосфере. Вулканическая активность на Венере, по имеющимся данным, минимальная; молнии в условиях венерианской атмосферы приводят к появлению лишь незначительных объемов фосфина, падение метеоритов может в целом объяснить появление лишь нескольких тонн фосфорсодержащих соединений.

Из этого исследователи делают вывод, что фосфин является наиболее подходящим биомаркером, говорящим о возможном присутствии на Венере живых организмов.

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Фото: Joel Kowsky / NASA

Исследование атмосферы Венеры проводилось с помощью наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гаваях и системы радиотелескопов ALMA в Чили в миллиметровом диапазоне волн.

«Присутствие фосфина в объемах даже нескольких частей на миллиард совершенно неожиданно для окисленной атмосферы, где кислородсодержащие соединения значительно преобладают над водородсодержащими). Мы рассматриваем все сценарии, которые могли бы объяснить появление фосфина с учетом имеющихся знаний о Венере», — говорится в статье. Ученые подчеркивают, что жизнь на Венере является лишь одним из возможных сценариев появления фосфина в атмосфере, и его выявление не следует рассматривать в качестве однозначного доказательства наличия живых организмов на планете.

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«Фосфин для человека — это яд, но для микробов это продукт жизнедеятельности. По крайней мере, у нас на Земле это биомаркер — признак живых существ, — подтвердил РБК старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, — Это не доказательство, но очень серьезное указание на то, что надо продолжать поиски жизни. Совершенно неожиданное. Давно уже махнули рукой на Венеру — там адские условия, температура жуткая, и вдруг оказалось, что там может быть жизнь и что даже, кажется, она проявляет себя какими-то выдыхаемыми газами».

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в разговоре с РБК также подтвердил, что фосфин может быть признаком жизнедеятельности. В то же время он отметил, что с сомнением относится к гипотезе о том, что фосфин может быть доказательством наличия жизни на соседней планете. «Прежде чем трубить о том, что найдены свидетельства о проявлениях жизни, необходимо пересмотреть все возможные варианты, что то или иное явление связано с обычной природой неживой материи», — пояснил он.

Железнов объяснил, что в соответствии с общепринятыми представлениями жизнь в ее земном представлении не может существовать на поверхности Венеры из-за невыносимых условий. Однако в атмосфере на высоте от 50 до 70 км, условия схожи с земными. «Поэтому говорят, что такой объем фосфина может свидетельствовать о возможной жизни на Венере. Однако надо понимать, что атмосфера не является твердой поверхностью, это динамическая среда, там идут кондиционные процессы, турбулентность. А для зарождения жизни нужна все-таки стабильная среда в течение миллионов лет. Я с большим сомнением отношусь к тому, что этот факт свидетельствует о проявлении жизни», — сказал ученый.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Венера, космос, наука
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