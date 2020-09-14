Ученые нашли потенциальный признак существования жизни на Венере

В атмосфере Венеры обнаружен фосфин — газ, который вырабатывается некоторыми живыми организмами. Ученые считают, что хотя это и не однозначное доказательство наличия жизни на соседней планете, гипотеза может быть реальной

Венера (Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters)

В атмосфере Венеры обнаружен газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности. Об этом говорится в исследовании, которое группа астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета опубликовала в журнале Nature Astronomy.

Фосфин (фосфористый водород, PH 3 ) в обычных условиях на Земле представляет собой бесцветный ядовитый газ. В исследовании ученые указывают, что фосфин является одним из соединений, свидетельствующих о потенциальных признаках жизни. Так, в атмосфере Земли он появляется за счет антропогенной деятельности (его используют, например, для консервации) и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Иных естественных источников фосфина не так много — среди них молнии, падения метеоритов и вулканическая активность.

Пока ученые не регистрировали подобные явления на Венере в достаточном количестве, чтобы они могли объяснить появление фосфина в атмосфере. Вулканическая активность на Венере, по имеющимся данным, минимальная; молнии в условиях венерианской атмосферы приводят к появлению лишь незначительных объемов фосфина, падение метеоритов может в целом объяснить появление лишь нескольких тонн фосфорсодержащих соединений.

Из этого исследователи делают вывод, что фосфин является наиболее подходящим биомаркером, говорящим о возможном присутствии на Венере живых организмов.