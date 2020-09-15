Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры
Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Сообщение об этом опубликовано на сайте фонда.
«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении.
Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными, пояснили в фонде.
Накануне журнал Nature Astronomy опубликовал результаты исследований группы астрономов во главе с Джейн Гривз, которые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Он считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.