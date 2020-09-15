Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку «в кабинет» Политика, 15:43 Chery решила привезти в Россию три премиальных кроссовера Авто, 15:34 «Спасите Arm!» Почему мега-сделка NVIDIA вызвала волну протеста Инвестиции, 15:33 Правительство попросило доработать закон об ограничении изъятия детей Политика, 15:30 Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки» Политика, 15:24 СМИ сообщили о желании клуба Карреры купить у «Спартака» Бакаева Спорт, 15:23 США не признали российские выборы в Крыму Политика, 15:19 В «Роскосмосе» не увидели объективных доказательств жизни на Венере Общество, 15:19 Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины» Политика, 15:08 Будни «Кинотавра — 2020»: рассказ об одном изгое и история одного развода Стиль, 15:04 Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Берлин Политика, 15:04 Как России вписаться в мировую инновационную экосистему Экономика инноваций, 15:00  Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты Общество, 14:59 Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры Бизнес, 14:44
Бизнес ,  
0 

Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры

Если есть вероятность, что внеземная жизнь находится прямо по соседству, то изучение этой возможности является неотложным приоритетом для нашей цивилизации, считает миллиардер Юрий Мильнер
Юрий Мильнер
Юрий Мильнер (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images / Breakthrough Initiatives)

Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Сообщение об этом опубликовано на сайте фонда.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении.

Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными, пояснили в фонде.

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

Накануне журнал Nature Astronomy опубликовал результаты исследований группы астрономов во главе с Джейн Гривз, которые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Он считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.

Фосфин (фосфористый водород, PH3) в обычных условиях на Земле представляет собой бесцветный ядовитый газ. В атмосфере Земли он появляется за счет антропогенной деятельности (его используют, например, для консервации) и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Иных естественных источников фосфина не так много — среди них молнии, падения метеоритов и вулканическая активность.

В статье на сайте Breakthrough Initiatives говорится, что уровень фосфина, обнаруженный в облаках Венеры — около 20 частей на миллиард, — является совершенно неожиданным для газа, восприимчивого к разрушению ультрафиолетовым излучением. «Это говорит о том, что происходит какой-то процесс пополнения газа», — отметили авторы сообщения.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

По их словам, фосфин — это «биогенное» химическое вещество: все образцы, встречающиеся на Земле, были получены в результате биологических или антропогенных процессов, требующих значительных затрат энергии. «Хотя точные биологические механизмы образования фосфина неизвестны, они связаны с расщеплением органического вещества бактериями, при этом газ находится в бескислородной среде, такой как болота, а также в кишечниках животных. В то время как присутствие фосфина на Венере может оказаться результатом неживого процесса, в настоящее время науке не известно ни одного такого процесса на планете земного типа», — отметили в Breakthrough Initiatives.

Состояние Юрия Мильнера Forbes оценивает в $3,8 млрд, он занимает 27-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020».

Мильнер — основатель группы фондов DST Global, он инвестировал в различные технологические компании, включая Facebook, Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airbnb.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: исследование, Юрий Мильнер, фонд, финансирование
Материалы по теме
Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Технологии и медиа
Глава NASA счел «важным событием» обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Технологии и медиа
Ученые нашли потенциальный признак существования жизни на Венере
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter