В «Роскосмосе» не увидели объективных доказательств жизни на Венере

В госкорпорации считают, что обнаружить жизнь на Венере можно только с помощью исследований на месте. «Роскосмос» рассказал о подготовке проекта экспедиции «Венера-Д» по изучению поверхности планеты

Александр Блошенко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Обнаружение с помощью наблюдений на расстоянии в атмосфере Венеры химических веществ, относящихся к маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко. Его отзыв на недавнее открытие американских ученых опубликован на сайте госкорпорации.

«Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — считает он.

При этом Блошенко напомнил, что Советский Союз был единственной страной, которой удалось реализовать планомерные исследования Венеры с помощью напланетных станций. Одна из них — «Венера-13», поставила рекорд работы на поверхности Венеры, передавая данные в течение 127 минут.

«Недавно ученые Российской академии наук, анализируя снимки Венеры, полученные еще советскими экспедициями, заявили, что обнаружили на них объекты, которые меняли свое местоположение и даже потенциально могут быть живыми. Насколько догадки ученых верны, нам еще только предстоит узнать», — пояснил Блошенко.