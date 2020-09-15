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В «Роскосмосе» не увидели объективных доказательств жизни на Венере

В госкорпорации считают, что обнаружить жизнь на Венере можно только с помощью исследований на месте. «Роскосмос» рассказал о подготовке проекта экспедиции «Венера-Д» по изучению поверхности планеты
Александр Блошенко
Александр Блошенко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Обнаружение с помощью наблюдений на расстоянии в атмосфере Венеры химических веществ, относящихся к маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете, заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко. Его отзыв на недавнее открытие американских ученых опубликован на сайте госкорпорации.

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«Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — считает он.

При этом Блошенко напомнил, что Советский Союз был единственной страной, которой удалось реализовать планомерные исследования Венеры с помощью напланетных станций. Одна из них — «Венера-13», поставила рекорд работы на поверхности Венеры, передавая данные в течение 127 минут.

«Недавно ученые Российской академии наук, анализируя снимки Венеры, полученные еще советскими экспедициями, заявили, что обнаружили на них объекты, которые меняли свое местоположение и даже потенциально могут быть живыми. Насколько догадки ученых верны, нам еще только предстоит узнать», — пояснил Блошенко.

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В госкорпорации готовится проект «Венера-Д» без широкого привлечения международной кооперации. «В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы ее грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом, о котором сегодня так много говорят применительно к Земле», — говорится в сообщении.

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Журнал Nature Astronomy опубликовал результаты исследований группы астрономов во главе с Джейн Гривз, которые обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Он считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.

О готовности финансировать исследования по поиску жизни на планете заявил фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives, руководить исследованиями будет Сара Сигер, профессор планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института.

В советское время для исследования Венеры была реализована космическая программа, в результате которой к планете были отправлены межпланетные автоматические станции от «Венера-1» до «Венера-16». Последние аппараты этого проекта были «Венера-15» и «Венера-16», в октябре 1983 года они в течение нескольких месяцев передавали на Землю радиолокационные изображения поверхности планеты.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Венера, Роскосмос, исследования
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