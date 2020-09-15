Россия сократит сотрудничество с другими странами в миссии «Венера-Д»

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Россия не откажется от сотрудничества с международными партнерами в реализации запланированной миссии «Венера-Д», но сократит объем совместной работы. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Представитель госкорпорации сообщил, что миссия «Венера-Д», включающая разработку и производство посадочных и орбитальных модулей, будет реализована в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации.

«Это не означает отказ от сотрудничества с зарубежными партнерами, просто объем сотрудничества будет в меньших размерах», — пояснили в «Роскосмосе».

На сайте госкорпорации говорится, что в рамках данной миссии будут изучены пробы грунта и атмосферы Венеры, исследована природа эволюционных процессов этой планеты, «перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом».