«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.

«Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.

Ранее о том, что в «Яндексе» рассматривают «различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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