Технологии и медиа , 16 авг, 20:08
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«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
«Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.
Ранее о том, что в «Яндексе» рассматривают «различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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