Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»

Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс». Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей», — сказал он. Володин уточнил, что принципы свободы слова и информации «не должны использоваться для создания фиктивной повестки».

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, тема искажения информации была поднята рядом депутатов Госдумы. Так, на встрече с Володиным обсуждался законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в информационных ресурсах.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в так называемые «топы» недостоверную информацию.