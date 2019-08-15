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X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,67%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»

Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс». Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей», — сказал он. Володин уточнил, что принципы свободы слова и информации «не должны использоваться для создания фиктивной повестки».

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, тема искажения информации была поднята рядом депутатов Госдумы. Так, на встрече с Володиным обсуждался законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в информационных ресурсах.

Общество
Госдума потребует у агрегаторов отчета из-за новости в топе «Яндекса»

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в так называемые «топы» недостоверную информацию.

Речь идет о новости с предложением депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. Позднее в Госдуме добавили, что идея касается только коммерческого, а не личного автотранспорта.

По словам Исаева, даже после уточнений палаты в «топах» новостных агрегаторов 14 августа по-прежнему оставались сообщения о «запрете» старых машин. Депутат заподозрил, что это может делаться «специально для нагнетания социально-политической ситуации».

В марте 2019 года Госдума уже приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в Сети. За первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб. Повторное нарушение грозит штрафом до 1 млн руб.

Теги: «Яндекс», Госдума, Вячеслав Володин
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