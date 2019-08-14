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Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
С такой идеей выступал комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта. В Минпромторге считают, что вывод старых машин нужно обеспечивать экономическими мерами
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Вывод старой техники из оборота, уверены там, должен обеспечиваться экономическими мерами: в частности, надо стимулировать владельцев покупать новые, экологически чистые машины.

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В ведомстве отметили, что правительство уже реализовывает целый ряд мер господдержки обновления транспорта, например программы льготного автокредитования и автолизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт.

«Программы стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта, реализуемые Минпромторгом, как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблемы загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоят очень остро», — добавили там.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с РБК отметил, что понятие предельного возраста эксплуатации транспортного средства субъективно.

«Все зависит от качества обслуживания. Такое понятие о возрасте оценочно и субъективно, юридически заключить его будет сложно. Кроме того, у нас большинство людей просто не имеют возможности купить новый автомобиль и вынуждены эксплуатировать старый, пока он более-менее на ходу», — сказал он.

По словам Похмелкина, более верным подходом являлось бы стимулирование позитивными методами избавления от старых автомобилей.

«Должен быть «бархатный» подход к этому вопросу. В России было несколько программ утилизации, когда водителю, сдававшему старый автомобиль, предоставлялись скидки на приобретение нового, и они успешно работали. Но должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом», — считает автоэксперт.

Похмелкин пояснил, что для коммерческого транспорта «определенные требования» должны быть заложены, но, по его мнению, это больно ударит по бизнесу.

«Транспортные издержки находятся в любом товаре и услуге. Такая попытка регулирования повлечет рост цен, инфляцию, и многие организации могут просто свернуть свою деятельность, и будет дыра на рынке. Программа с экологией есть, но решать ее нужно так, чтобы не пострадали права граждан и не был нанесен удар экономике», — добавил он.

С предложением ввести запрет на использование старых автомобилей ранее выступил думский комитет по промышленности по итогам круглого стола, на котором обсуждались экологические проблемы автотранспорта. Согласно данным ГИБДД, в России сейчас 20,9 млн из 60,5 млн транспортных средств старше 15 лет, еще 10 млн — старше десяти лет.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Минпромторг, Автомобили
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста
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