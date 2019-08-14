Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей

С такой идеей выступал комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта. В Минпромторге считают, что вывод старых машин нужно обеспечивать экономическими мерами

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Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Вывод старой техники из оборота, уверены там, должен обеспечиваться экономическими мерами: в частности, надо стимулировать владельцев покупать новые, экологически чистые машины.

В ведомстве отметили, что правительство уже реализовывает целый ряд мер господдержки обновления транспорта, например программы льготного автокредитования и автолизинга, стимулирования спроса на газомоторную технику и электротранспорт.

«Программы стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта, реализуемые Минпромторгом, как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблемы загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоят очень остро», — добавили там.