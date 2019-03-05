В Думе поддержали вывод новостных агрегаторов из-под закона о фейках

Действия закона о борьбе с фейками не коснутся новостных агрегаторов. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин предлагал вывести из-под действия закона традиционные интернет-СМИ

Леонид Левин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Официально зарегистрированные сетевые медиа смогут самостоятельно удалять недостоверную информацию, чтобы не подпасть под действие закона о борьбе с распространением фейковых новостей. Соответствующие поправки ко второму чтению в законопроект поддержал комитет Госдумы по информполитике, передает «РИА Новости».

Первое чтение документа, поддержанного парламентариями, состоялось в конце января.

По словам главы комитета Леонида Левина, его положения не коснутся новостных агрегаторов, для которых «предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписания Роскомнадзора о распространении недостоверной информации». «По закону о СМИ уже запрещено распространять недостоверную информацию, и за это нарушение Роскомнадзор уже либо выносит предупреждение, либо в случае повтора лишает лицензии или свидетельства. По этому закону у традиционного СМИ могла быть отозвана лицензия. Мы посчитали это неправильным, поэтому в данном законе рассматриваются только сайты, зарегистрированные как сетевые издания», — рассказал Левин.

Поправки уточняют список случаев, при которых доступ к фейковым новостям может быть ограничен — речь идет об информации, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, <...> объектов инфраструктуры».

Если в сетевых изданиях будет найдены фейковые новости, то Роскомнадзор по требованию прокурора или его замов сообщит редакции «о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации». «Только в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу ограничивается», — подчеркнул Левин.