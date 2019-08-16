«Яндекс» отказался заниматься редактурой новостей в агрегаторе

«Яндекс» сообщил, что не намерен заниматься редактурой новостей и правкой заголовков в новостном агрегаторе. В заявлении компании, поступившем в РБК, отмечается, что в этом случае «Яндекс.Новости» перестанут быть агрегатором.

В компании напомнили, что с 2016 года в России действует закон, по которому агрегаторы работают только с публикациями зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ. От ответственности за содержание текстов новостей агрегатор освобождается.

«Яндекс» считает текущее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов и обращает внимание на то, что «Яндекс.Новости» — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени», — подчеркнули в «Яндексе».

Если же от агрегатора потребуют проверять, редактировать и опровергать новости — он потеряет свой смысл: «Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока «Яндекс.Новости» остаются агрегатором. В частности, когда СМИ публикуют новость и не опровергают ее, агрегатор не может взять на себя функцию опровержения». При этом в «Яндексе» напомнили, что уже сейчас СМИ могут сами отзывать заголовки, уже попавшие в агрегатор.

Недовольство механизмом работы новостных агрегаторов выразила Госдума после того, как 14 августа почти весь день в топе новостей «Яндекса» оставалось сообщение о предложении запретить эксплуатацию старых автомобилей. Речь шла об инициативе депутата Альфии Когогиной, которая предложила запретить эксплуатацию автомобилей «достигших предельного срока эксплуатации». Позднее в Госдуме пояснили, что речь идет не о личном автотранспорте, а о коммерческих авто, однако к этому моменту новость уже разошлась по СМИ и попала в топ «Яндекса».