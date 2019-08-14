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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста
С инициативой выступил комитет Госдумы по промышленности. Рекомендации уже направлены в Минтранс и Минпромторг
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Думский комитет по промышленности по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы автотранспорта, разработал рекомендации, среди которых запрет использование автотрансопртных средств, достигших «предельных сроков эксплуатациии». Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной, направленное в различные министерства.

О каких автомобилях идет речь, а также какой возраст подразумевается под предельным, в письме не уточняется. Связаться с Когогиной изданию не удалось. В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. В Минпромторге также подтвердили получение рекомендаций из Госдумы.

Со ссылкой на ГИБДД издание пишет, что из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Каких либо ограничений, касающихся возраста транспорта, на законодательном уровне пока нет. Подобные инициативы были, но до Госдумы они так и не дошли. Единственное ограничение, которое вступит в силу 2020 году, коснется автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше 10 лет, отмечает газета.

В январе этого года сообщалось, что Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил ограничить движение неэкологичных машин по Москве. Речь шла об автомобилях с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. В столичной мэрии и МВД эту идею поддержали.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдума, автомобили, запрет
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