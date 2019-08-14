Госдума потребует у агрегаторов отчета из-за новости в топе «Яндекса»

После того, как в топе новостных агрегаторов, в том числе и наиболее популярного — «Ядекса», — оказалась новость о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей, в Госдуме заинтересовались принципами работы таких систем. Осенью депутаты могут провести встречу с представителями агрегаторов, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он напомнил, что в Госдуме уже пояснили, что инициатива не будет касаться личного автотранспорта. «Вместе с тем в «топах» новостных и поисковых агрегаторов и до сих пор продолжает висеть заголовок «В Государственной Думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». Это выглядит более чем странно», — заметил он.

Исаев заподозрил, что это может делаться «специально для нагнетания социально-политической ситуации». «Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная Дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан», — сказал депутат.

«В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают», — добавил Исаев.

Новостной агрегатор «Яндекса» и прочих крупнейших подобных систем, собирает новостные сюжеты на основании широты освещения их СМИ и ряда других технических показателей. Заголовок сюжета дается в соответствии с заголовком статьи вышедшего в топ СМИ. На момент написания новости, в 22:00 мск в новостном агрегаторе «Яндекса» новость «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей» находилась на второй строчке. Заголовок сюжету был дан по названию статьи информагентства «РИА Новости», которая вышла в 11.44 мск.