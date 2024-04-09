 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Глава WADA рассказал, сколько российских атлетов ждет на Олимпиаде

Глава WADA: на Олимпиаде в Париже выступят около 40 российских спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Витольд Банька заявил, что в WADA, опираясь на экспертные оценки, ожидают около 40 российских спортсменов на Играх в Париже
Витольд Банька
Витольд Банька (Фото: Darek Delmanowicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) ожидают, что в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие около полусотни российских спортсменов. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька, выступая на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов (ASOIF) в Бирмингеме.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше», — цитирует Баньку ТАСС.

Кремль ответил на идею Винер о совете по участию в Олимпиаде в Париже
Спорт
Дмитрий Песков

Глава WADA добавил, что агентство все еще скептически относится к борьбе с допингом в России. «Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе», — добавил Банька.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. По словам директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь, и в лучшем случае на Игры отберутся 36 россиян.

В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами. Для проверки россиян на соответствие критериям создана специальная комиссия (AINERP).

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 WADA Витольд Банька
Материалы по теме
В WADA заявили, что Валиевой «пожертвовали» ради защиты других
Спорт
Глава WADA пообещал быть бдительным при проверке россиян перед Олимпиадой
Спорт
WADA уточнило количество приговоров россиянам из базы Родченкова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 17:05
На Лубянке автомобиль Росгвардии столкнулся с такси и сбил женщину Общество, 20:17
Суд в США впервые приговорил к тюрьме родителей школьного стрелка Политика, 20:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:13
США передали Украине конфискованное оружие хуситов Политика, 20:13
В СВР заявили о планах США отправить на Украину участников наркокартелей Политика, 20:05
Древнейший деревянный храм России во второй раз перенесут на новое место Life, 20:03
Журналистка немецкой редакции RT получила убежище в России Политика, 19:58
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Посольство в Берне сообщило, что Россию не позвали на саммит по Украине Политика, 19:52
Акции «Группы Позитив» пошли вниз на рекомендациях по дивидендам Инвестиции, 19:52
Умер советский космонавт Владимир Аксенов Общество, 19:32
«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ Спорт, 19:27
Глава Минстроя вылетел в Оренбургскую область из-за паводка Политика, 19:27
Курс доллара превысил ₽93 впервые с конца марта Инвестиции, 19:25
В Оренбургской области под угрозой затопления оказалась трасса «Урал» Общество, 19:20