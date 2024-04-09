Глава WADA рассказал, сколько российских атлетов ждет на Олимпиаде

Витольд Банька заявил, что в WADA, опираясь на экспертные оценки, ожидают около 40 российских спортсменов на Играх в Париже

Витольд Банька (Фото: Darek Delmanowicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) ожидают, что в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие около полусотни российских спортсменов. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька, выступая на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов (ASOIF) в Бирмингеме.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше», — цитирует Баньку ТАСС.

Глава WADA добавил, что агентство все еще скептически относится к борьбе с допингом в России. «Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе», — добавил Банька.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. По словам директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь, и в лучшем случае на Игры отберутся 36 россиян.

В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами. Для проверки россиян на соответствие критериям создана специальная комиссия (AINERP).