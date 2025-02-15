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«Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС

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«Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы. Ранее ФАС обязала издательство перечислить в бюджет более 2 млрд руб. якобы незаконно полученного дохода из-за высоких цен на школьные учебники
Фото: Анастасия Диева / ТАСС
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Карточку дела в базе арбитража обнаружил РБК. Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля, другие детали в картотеке отсутствуют.

В конце января ФАС выдала «Просвещению» предписание о снижении цен на учебники по русскому языку, истории и биологии, а также обязало издательство перечислить в бюджет «незаконно полученный доход в размере 2 млрд 33 млн 636 тыс. 879 руб.»

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Антимонопольное дело в отношении «Просвещения» ФАС завела в апреле 2024 года. Поводом для этого стало поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко провести проверку в связи с резким ростом цен на учебники издательства. «Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — говорила она осенью 2023 года. По словам Матвиенко, стоимость учебников в российских регионах увеличилась в 1,5 раза. При этом почти везде был зафиксирован их дефицит, заявляла глава Совфеда.

В результате ФАС после проверки деятельности «Просвещения» пришла к выводу, что компания, занимающая доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, «установила на них монопольно высокие цены». В самом «Просвещении» с этим не согласились, заявив, что представили антимонопольному ведомству «исчерпывающие данные относительно ценообразования» на выпущенную в 2021–2022 годах продукцию, которые свидетельствуют «об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства».

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Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Кроме того, представитель «Просвещения», комментируя вердикт ФАС, настаивал, что издательству удалось «в целом сдержать цены на учебники в 2023–2024 годы, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг и рост цен на бумагу, картон и краски». На государственные учебники по истории России и всемирной истории для старших классов цены даже были снижены на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по этим дисциплинам.

РБК направил запросы в пресс-службу «Просвещения» и ФАС.

Чем известно «Просвещение»

Сейчас «Просвещение» — это основной в России издатель учебной литературы и один из крупнейших издателей на книжном рынке в целом. По данным Российской книжной палаты за полный 2024 год, компания лидирует в рейтинге по тиражу непериодических изданий (131 млн экземпляров) и входит в тройку по их количеству (6,4 тыс.), уступая только группе «Эксмо-АСТ».

По итогам 2023 года выручка АО «Издательство «Просвещение» составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль — 27,5 млрд руб. У АО «Просвещение» выручка за тот же период достигла 21,8 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. Данные за 2024 год пока отсутствуют.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Раньше «Просвещение» было полностью государственным предприятием. В 2011 году его выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. Сумма сделки оценивалась в за 2,25 млрд руб. Сам Ротенберг в 2013 году получил более 20% акций «Просвещения», указывалось в отчетности компании (источник РБК говорил о 25%), но в 2017-м продал свою долю. В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями по 25% каждый.

В пояснении к бухгалтерской отчетности АО «Просвещение» указано, что акционерами компании на конец 2023 года с долями по 25% выступали ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК «Молния» закрытого паевого инвестиционного фонда «Образовательная платформа» и ООО «Цифровые активы». Топ-менеджеры Сбербанка, ВЭБ.РФ и РФПИ входят в совет директоров «Просвещения».

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