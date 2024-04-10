На крупнейшего издателя завели монопольное дело из-за учебника истории

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении издательства «Просвещение» из-за установления «монопольно высоких цен» на учебники по истории, биологии и русскому языку. Проверить издательство в сентябре просила Матвиенко

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила издательство «Просвещение» в установке высоких цен на учебники и возбудила дело на издательство, ему грозит административный штраф, говорится в заявлении ФАС. Максимальный штраф — оборотный, размер которого зависит от выручки компании.

Как уточнили в ведомстве, «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, биологии и русскому языку. После анализа доходов и расходов издательства, а также финансовых результатов, цен и объема реализованных учебников «были выявлены признаки установления издательством монопольно высоких цен».

В сентябре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС в связи с резким повышением цен на учебники издательства «Просвещение». «Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — отметила она, добавив, что в России необходимо создать здоровую конкуренцию в данной области.

«Просвещение», по данным российской книжной палаты за 2023 год, входит в тройку крупнейших издательств по количеству непериодических изданий (5,5 тыс., уступает по этому показателю только группе «Эскмо-АСТ»), а по общему тиражу таких изданий выступает лидером рынка (120,6 тыс.). Выручка головного АО «Издательство «Просвещение» по итогам 2023 года, как следует из отчетности компании по РСБУ, составила 47,8 млрд руб., что на 62,4% выше аналогичного показателя 2022 года. Чистая прибыль также выросла на 66%, до 27,5 млрд руб.

Раньше издательство «Просвещение» было полностью государственным. Однако в 2011 году его за 2,25 млрд руб. выкупила издательская группа «Олма-пресс». В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ в размере по 25% каждый. Оценка 100% бизнеса составила около 108 млрд руб.

Претензии ФАС к «Просвещению» возникают не первый раз. В 2020 году издательство объединило бизнес с корпорацией «Российский учебник» (управляло издательствами «Дрофа» и «Вентана-Граф»). Тогда ФАС говорила о рисках в расширении бизнеса «Просвещения», так как после состоявшейся ранее сделки по покупке издательств «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация 21 век» доля компании на рынке учебной литературы превышала 68%.