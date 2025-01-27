«Просвещение» отдаст в бюджет более ₽2 млрд из-за высоких цен на учебники

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба ФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что, «занимая доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, компания установила на них монопольно высокие цены».

«ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 руб.» — говорится в сообщении.

Антимонопольное дело в отношении издательства было заведено в апреле 2024 года.

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