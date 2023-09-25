Спикер Совфеда Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники в России

В российских регионах расходы на учебники выросли в полтора раза, а также наблюдается их дефицит, заявила спикер Совфеда Матвиенко. Она возмутилась монополией «Просвещения» на издание учебников и попросила ФАС проверить цены

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким повышением цен на учебники издательства «Просвещение», передает ТАСС.

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — отметила она, добавив, что в России необходимо создать здоровую конкуренцию в данной области.

Председатель Совфеда констатировала, что расходы на учебники в регионах выросли в полтора раза.

Матвиенко подчеркнула, что почти во всех российских регионах наблюдается дефицит учебников. Она обратилась к сенаторам с просьбой проверить эту ситуацию, а также помочь новым регионам в обеспечении школ учебниками.

Спикер верхней палаты парламента сообщила, что сейчас также идет дискуссия по содержанию некоторых разделов учебника по истории, и призвала при необходимости доработать и исправить ошибки.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, сборы ребенка в школу в российских городах-миллионниках в среднем подорожали на 9%, наибольший рост зафиксирован в Екатеринбурге и Казани (по 13%).