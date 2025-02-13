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Минцифры разработало правила маркировки книг с упоминанием наркотиков

Министерство составило текст маркировки, который должен сопровождаться графическим предупреждением: восклицательным знаком внутри треугольника, а также разъяснило, как она должна выглядеть на обложке книги
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры подготовило проект приказа с правилам маркировки литературы, в которой упоминаются наркотики, их изготовление, хранение и употребление. Закон о маркировке таких произведений был принят летом 2024 года, при ее отсутствии юрлицам грозят штрафы до 600 тыс. руб.

Какие требования предусмотрены проектом приказа Минцифры:

  • Маркировке подлежит литература, включенная в перечень (утверждается Минцифры) произведений, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию в том числе о способах изготовления, хранении и потреблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров;
  • Маркировке подлежат произведения, выпущенные с 1 августа 1990 года;
  • Маркировку осуществляют издатели и распространители (магазины, ярмарки и т.п.);
  • Текст маркировки (также должен быть предупреждающий знак в виде треугольника с восклицательным знаком внутри): «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность»;
  • Размер текстовой маркировки должен составлять не менее 5% от площади обложки, а цвет шрифта и предупреждающего знака — контрастным по отношению к ее фону;
  • Маркировка осуществляется типографским способом на обложке или с помощью наклейки с текстом.
  • В аудиокнигах текстовая маркировка должна размещаться в библиографической карточке на сайте распространителя;

Требования, согласно проекту приказа, должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

В марте 2023 года правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на ужесточение борьбы с пропагандой наркотиков. Эти документы включали поправки в законы «О наркотических средствах и психотропных веществах», КоАП и Уголовный кодекс.

8 августа 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе и искусстве. Согласно этому закону, с 1 сентября 2025 года все произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания о наркотиках, должны быть маркированы. 

Ответственность за разработку порядка маркировки возложена на Министерство культуры (для произведений искусства) и Министерство цифрового развития (для литературы). В декабре Минкульт подготовил проект изменений в положение о министерстве, где соответствующие полномочия по маркировке возлагаются на ведомство. 6 февраля правительство утвердило постановление, закрепляющее за Минкультом эти полномочия. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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