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Крупнейшее издательство оценило долю чтения среди других развлечений в 1%

«Эксмо» оценило долю чтения среди других развлечений в 1%
Чтение книг занимает всего 1% от всего медиапотребления у российской аудитории, заявил глава издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев. Из-за множества законодательных ограничений эта доля может сократиться
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Книги занимают только 1% от всего медиапотребления россиян, заявил гендиректор крупнейшей в России издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев. К таким выводам компания пришла по результатам проведенного исследования отрасли, рассказал он на презентации итогов книжного рынка за 2024 год, передает корреспондент РБК. Остальные 99% медиапотребления россиян приходятся в основном на интернет.

Сегодня все силы книжной отрасли направлены на соблюдение новых законов и разного рода ограничений, продолжил Капьев. В результате «вместо развития творческого и интеллектуального потенциалов» книгоиздатели вынуждены адаптироваться к различным законодательным нормам.

Всего, по словам Капьева, книжную отрасль сейчас регулирует суммарно 34 документа, «из которых около десяти документов, вводящих запреты, ограничения и маркировку литературы». «Это сильно мешает нашему развитию, — резюмировал он. — В будущем доля книг (в медиапотреблении. — РБК) будет сокращаться, если мы не будем фокусироваться на творчестве и на развитии».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В числе вызовов, которые сейчас стоят перед книжной отраслью, Капьев назвал «выпадающий ассортимент в связи со вступлением в силу новых законов». В рамках саморегулирования и формирования правоприменительной практики издатели вынуждены снижать выпуск и снимать с продажи ряд наименований, к которым возникают вопросы у правоохранительных органов. Кроме того, технологические решения по соблюдению законов также лежат на плечах книгоиздателей, добавил глава «Эксмо».

В числе других вызовов Капьев также отметил падение спроса на фоне повышения цен, снижение продаж книжной розницы, цифровое и бумажное пиратство, а также дополнительные затраты на потенциальное лицензирование книжной продукции, что также увеличит себестоимость книг.

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Фото:Андрей Бок / ТАСС

С проблемой необходимости снимать книги с продажи книгоиздатели столкнулись в 2023 году, после вступления в силу закона о запрете пропаганды и демонстрации несовершеннолетним нетрадиционных сексуальных отношений. Так, книги «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит «Ласточка», а также ряд других произведений были сняты с продажи в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» и крупных маркетплейсах. Издательство АСТ остановило продажи романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер по требованию Пресненской межрайонной прокуратуры. Были также сняты с продажи «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина и многие другие книги. А из-за комикса «Голубь Геннадий» «Эксмо» даже получило штраф в размере 900 тыс. руб. по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, в 2024 году Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды наркотиков. Под новую норму попадают в том числе книги, опубликованные после 1 августа 1990 года, за исключением случаев, когда наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Сейчас Минцифры разрабатывает подзаконные акты по исполнению этой нормы: в частности, уже готов проект приказа с правилами маркировки литературы, в которой упоминаются наркотики, их изготовление, хранение и употребление.

Минцифры разработало правила маркировки книг с упоминанием наркотиков
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как изменились продажи книг в 2024 году

Рост продаж книг в штучном выражении по итогам прошлого года, по словам Капьева, составил 1% (до 233 млн экземпляров), в денежном — 7% (до 98 млрд руб.). На 2025-й «Эксмо» прогнозирует падение на 3% в штуках (до 226 млн экземпляров) и рост в деньгах на 9% (до 107 млрд руб.).

Покупают книги сейчас в основном на маркетплейсах: на этот канал приходится 47% продаж в денежном выражении, рост год к году у них составил 34%. Федеральные сети удерживают почти 12%, книжные магазины — 26%. Продажи в них при этом за год упали на 1%. «Рост маркетплейсов не должен приводить к закрытию книжных магазинов, — рассуждает Капьев, — потому что знакомство аудитории с книгой происходит именно в магазине».

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