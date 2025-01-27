«Просвещение» заявило, что при ценообразовании на учебники нарушений нет

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нарушений антимонопольного законодательства в ценообразовании на учебники не было, заявили в книжном издательстве «Просвещение», комментируя решение отдать в бюджет 2 млрд руб. из-за высоких цен на книги.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении, издательство предоставило в ФАС «исчерпывающие данные» о том, как формировались цены на учебники по русскому языку, биологии и истории, которые издавались в 2021–2022 годах. Эти данные свидетельствуют, что нарушений нет, сообщили в «Просвещении».

«В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», — заявили в издательстве, подчеркнув, что их позиция «остается неизменной».

Там также отметили, что находятся в открытом диалоге с ФАС относительно обсуждения ценообразования на учебники.

«Просвещение» — крупнейший в России издатель учебной литературы и один из крупнейших книгоиздателей в целом. По данным Российской книжной палаты за январь—октябрь 2024 года, «Просвещение» лидирует в рейтинге по тиражу непериодических изданий (98,6 млн экземпляров) и входит в тройку по их количеству (4,2 тыс.), уступая только группе «Эксмо-АСТ».

У «Просвещения» несколько юрлиц, совокупные результаты по ним группа не раскрывает. По итогам 2023 года выручка АО «Издательство «Просвещение» составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль — 27,5 млрд руб. У АО «Просвещение» выручка за тот же период достигла 21, 8 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. До 2011 года издательство «Просвещение» было полностью государственным. Позже его за 2,25 млрд руб. выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. В 2013 году Ротенберг получил 20% акций компании, но в 2017-м продал свою долю в издательстве. Известно, что в 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями в размере по 25% каждый.

Ранее стало известно, что ФАС обязала издательство выплатить в пользу государства более 2 млрд руб. незаконного дохода.

В издательстве, в свою очередь, обратили внимание, что им удалось «в целом сдержать цены на учебники в 2023–2024 годах, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг и рост цен на бумагу, картон и краски». При этом цены на учебники по истории России и всемирной истории для 10–11 классов были снижены на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету, утверждают в «Просвещении».