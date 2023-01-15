Продавцы оценили годовой рост средних цен на телевизоры в России в 10%
Рост цен на телевизоры зафиксировали несколько опрошенных РБК участников рынка.
- По подсчетам руководителя группы закупок ТВ- и аудиотехники «Ситилинка» Егора Панина, средняя цена телевизора за прошлый год выросла на 13%. Он отметил, что в сегменте базовых моделей (с экраном 32 дюйма) в течение года наблюдалась высокая волатильность: с пикового значения цены снизились в два раза. В премиальном сегменте стоимость увеличилась за счет сокращения маркетинговых активностей крупных брендов на фоне ухода с рынка, рассказал Панин.
- По оценке «Марвел Дистрибуция», средняя цена на телевизоры в 2022 году составила 29,3 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем в 2021-м.
- По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди членов — Sony, Huawei, Intel и др.), в среднем цена на телевизоры могла увеличиться на 10%, но на часть продукции вернулась к показателям начала года, сказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он связал это с перераспределением долей производителей: увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов, а также СТМ (собственных торговых марок).
- Увеличение происходило только в дорогом сегменте, а в целом по рынку цены снизились год к году, считает бренд-директор дивизиона собственных торговых марок Merlion Кирилл Костюшко. «Ситуация продиктована дефицитом товаров А-брендового сектора на фоне существующих реалий.... Цены на бренды, которые не меняют ничего в своей продуктовой политике, изменились на 0–5% за год. Рост цен в первом полугодии 2022-го полностью нивелировался снижением цены во втором», — сообщил он. У ряда брендов телевизоров цена увеличилась из-за расширения матрицы в более дорогом сегменте, то есть увеличения представленности в больших диагоналях и сегменте высокотехнологичных дисплеев.
В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что цены на основной ассортимент находятся на уровне начала 2022 года. Средний чек в 2022 году оказался сопоставим с предыдущим годом и находится на уровне чуть менее 30 тыс. руб., отметил представитель ретейлера. А директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова рассказала, что во втором полугодии прошлого года цены на телевизоры, наоборот, снизились на 15–20%, «что связано с высоким курсом рубля, отсутствием корейских брендов на рынке, а также снижением цен на компоненты в Азии».
Что происходило с рынком телевизоров
После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных производителей временно прекратил поставки техники в Россию либо заявил о полном уходе с рынка. В ответ Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенный к ввозу в страну по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. В него попали такие иностранные производители, как Sony, Samsung, LG, Philips и др. Тем не менее эксперты «Марвел Дистрибуция» зафиксировали «серьезное» снижение продаж прежних лидеров рынка Samsung, LG и замещение их такими брендами, как Mi, Haier, Hisense и др. Так, доля Samsung в общем количестве проданных телевизоров упала с 25% в 2021 году до 10% 2022-м, LG — с 17% до 11%. При этом последние недели года доли Samsung и LG составляли всего 4–6% в штуках, указал представитель «Марвел Дистрибуция».
По оценке Панина из «Ситилинка», всего на российском рынке было продано около 7 млн телевизоров. У этого ретейлера продажи телевизоров в денежном выражении соответствовали показателям прошлого года. Однако динамика в штуках второго полугодия прошлого года более «позитивная», чем первого, отметил Панин. «В этот период произошло снижение цен на телевизоры, и увеличился спрос на бюджетные модели», — объяснил он. В «Ситилинке» обратили внимание, что общие тренды по предпочтительным характеристикам телевизоров среди россиян остались прежними: увеличение размера диагоналей и доминирующая доля моделей со Smart-функцией (возможность просмотра контента из приложений или стриминговых сервисов). При этом, по мнению Панина, ощущался повышенный спрос на модели с QLED-технологией (телевизор, работающий на технологии квантовых точек, которая обеспечивает более высокую яркость экрана и лучшее качество изображения), а также на телевизоры с операционной системой Google TV.
По оценке «М.Видео-Эльдорадо», россияне за 2022 год приобрели чуть более 6 млн телевизоров, три четверти из которых были с поддержкой Smart TV. Каждый десятый телевизор был с голосовыми помощниками и контентными платформами (приложениями для просмотра видео, развлечений, игр и пр.) от российских «Яндекса» или «Сбера», сообщили в компании. Также вырос спрос на телевизоры 4K (Ultra HD, соответствует разрешению дисплея 4096х2160 пикселей) и диагональю более 55 дюймов из-за увеличения количества контента и популярности гейминга. Но более 60% проданных телевизоров были моделями от 30 до 45 дюймов, рассказал представитель ретейлера.
Какие тренды стоит ждать в 2023 году
Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении о том, как будут меняться цены в первом полугодии 2023 года.
По прогнозу «Марвел Дистрибуция», в первом полугодии средняя цена на телевизоры вырастет примерно на 10%, так как иностранные бренды Samsung и LG будут дорожать из-за логистических проблем. Также в компании предположили, что в 2023 году аудитория разделится на тех, кто сделает выбор в пользу доступных брендов и брендов, поставляемых по параллельному импорту. Скокова из Merlion отметила, что в компании уже наблюдают рост цен на технику в связи со снижением курса рубля.
Костюшко из Merlion полагает, что в 2023 году «нет причин для пиковых скачков цен по ситуации на сегодня». Он отметил, что ситуация в финансовой и логистической части уже стабилизируется, налажены запасы комплектующих, сделаны поправки на «более глубокое планирование». Он также обратил внимание, что для китайских производителей российский рынок «становится более привлекательным с каждым годом», и они не дадут ценам расти. «Но необходимо учитывать поправки на курс валют, к которому все игроки рынка ТВ очень чувствительны. Если не будет сюрпризов, то ожидать роста цен не стоит», — подытожил эксперт из Merlion.
Ждать ли новинок
В январе на ежегодной международной выставке электроники Consumer Electronic Show (CES 2023) показывали новые модели телевизоров. В частности, Samsung представил «умный» дисплей MicroLED, a LG анонсировал выпуск нового поколения OLED- телевизоров с технологией Brightness Booster Max.
По мнению Антона Гуськова, представленные на CES новые устройства могут появиться в России по схеме параллельного импорта или если вендоры сами нарастят прямые поставки. «В России всегда есть спрос на технологические новинки и устройства в дорогом сегменте. Понятно, что это небольшая часть потребителей, но думаю, что среди них наверняка найдутся те, кто уже ждет поставок», — рассуждает Гуськов. Однако Скокова считает, что новинки, представленные на CES, окажут «мало влияния» на российский рынок. «На рынке имеется большой дефицит по высокому ценовому сегменту ТВ, что затрудняет проведение адекватного анализа этой категории», — оговорилась она.