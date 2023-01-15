Продавцы оценили годовой рост средних цен на телевизоры в России в 10%

По итогам 2022 года цена на телевизоры в среднем выросла на 10%, в первую очередь за счет дорогих моделей, оценили продавцы техники. По их данным, на базовый ассортимент цены к концу года снизились, отыграв весеннее удорожание

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост цен на телевизоры зафиксировали несколько опрошенных РБК участников рынка.

По подсчетам руководителя группы закупок ТВ- и аудиотехники «Ситилинка» Егора Панина, средняя цена телевизора за прошлый год выросла на 13%. Он отметил, что в сегменте базовых моделей (с экраном 32 дюйма) в течение года наблюдалась высокая волатильность: с пикового значения цены снизились в два раза. В премиальном сегменте стоимость увеличилась за счет сокращения маркетинговых активностей крупных брендов на фоне ухода с рынка, рассказал Панин.

По оценке «Марвел Дистрибуция», средняя цена на телевизоры в 2022 году составила 29,3 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем в 2021-м.

По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди членов — Sony, Huawei, Intel и др.), в среднем цена на телевизоры могла увеличиться на 10%, но на часть продукции вернулась к показателям начала года, сказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он связал это с перераспределением долей производителей: увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов , а также СТМ (собственных торговых марок).

а также СТМ (собственных торговых марок). Увеличение происходило только в дорогом сегменте, а в целом по рынку цены снизились год к году, считает бренд-директор дивизиона собственных торговых марок Merlion Кирилл Костюшко. «Ситуация продиктована дефицитом товаров А-брендового сектора на фоне существующих реалий.... Цены на бренды, которые не меняют ничего в своей продуктовой политике, изменились на 0–5% за год. Рост цен в первом полугодии 2022-го полностью нивелировался снижением цены во втором», — сообщил он. У ряда брендов телевизоров цена увеличилась из-за расширения матрицы в более дорогом сегменте, то есть увеличения представленности в больших диагоналях и сегменте высокотехнологичных дисплеев.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что цены на основной ассортимент находятся на уровне начала 2022 года. Средний чек в 2022 году оказался сопоставим с предыдущим годом и находится на уровне чуть менее 30 тыс. руб., отметил представитель ретейлера. А директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова рассказала, что во втором полугодии прошлого года цены на телевизоры, наоборот, снизились на 15–20%, «что связано с высоким курсом рубля, отсутствием корейских брендов на рынке, а также снижением цен на компоненты в Азии».

Что происходило с рынком телевизоров

После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных производителей временно прекратил поставки техники в Россию либо заявил о полном уходе с рынка. В ответ Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенный к ввозу в страну по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. В него попали такие иностранные производители, как Sony, Samsung, LG, Philips и др. Тем не менее эксперты «Марвел Дистрибуция» зафиксировали «серьезное» снижение продаж прежних лидеров рынка Samsung, LG и замещение их такими брендами, как Mi, Haier, Hisense и др. Так, доля Samsung в общем количестве проданных телевизоров упала с 25% в 2021 году до 10% 2022-м, LG — с 17% до 11%. При этом последние недели года доли Samsung и LG составляли всего 4–6% в штуках, указал представитель «Марвел Дистрибуция».

По оценке Панина из «Ситилинка», всего на российском рынке было продано около 7 млн телевизоров. У этого ретейлера продажи телевизоров в денежном выражении соответствовали показателям прошлого года. Однако динамика в штуках второго полугодия прошлого года более «позитивная», чем первого, отметил Панин. «В этот период произошло снижение цен на телевизоры, и увеличился спрос на бюджетные модели», — объяснил он. В «Ситилинке» обратили внимание, что общие тренды по предпочтительным характеристикам телевизоров среди россиян остались прежними: увеличение размера диагоналей и доминирующая доля моделей со Smart-функцией (возможность просмотра контента из приложений или стриминговых сервисов). При этом, по мнению Панина, ощущался повышенный спрос на модели с QLED-технологией (телевизор, работающий на технологии квантовых точек, которая обеспечивает более высокую яркость экрана и лучшее качество изображения), а также на телевизоры с операционной системой Google TV.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», россияне за 2022 год приобрели чуть более 6 млн телевизоров, три четверти из которых были с поддержкой Smart TV. Каждый десятый телевизор был с голосовыми помощниками и контентными платформами (приложениями для просмотра видео, развлечений, игр и пр.) от российских «Яндекса» или «Сбера», сообщили в компании. Также вырос спрос на телевизоры 4K (Ultra HD, соответствует разрешению дисплея 4096х2160 пикселей) и диагональю более 55 дюймов из-за увеличения количества контента и популярности гейминга. Но более 60% проданных телевизоров были моделями от 30 до 45 дюймов, рассказал представитель ретейлера.

Какие тренды стоит ждать в 2023 году

Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении о том, как будут меняться цены в первом полугодии 2023 года.

По прогнозу «Марвел Дистрибуция», в первом полугодии средняя цена на телевизоры вырастет примерно на 10%, так как иностранные бренды Samsung и LG будут дорожать из-за логистических проблем. Также в компании предположили, что в 2023 году аудитория разделится на тех, кто сделает выбор в пользу доступных брендов и брендов, поставляемых по параллельному импорту. Скокова из Merlion отметила, что в компании уже наблюдают рост цен на технику в связи со снижением курса рубля.

Костюшко из Merlion полагает, что в 2023 году «нет причин для пиковых скачков цен по ситуации на сегодня». Он отметил, что ситуация в финансовой и логистической части уже стабилизируется, налажены запасы комплектующих, сделаны поправки на «более глубокое планирование». Он также обратил внимание, что для китайских производителей российский рынок «становится более привлекательным с каждым годом», и они не дадут ценам расти. «Но необходимо учитывать поправки на курс валют, к которому все игроки рынка ТВ очень чувствительны. Если не будет сюрпризов, то ожидать роста цен не стоит», — подытожил эксперт из Merlion.