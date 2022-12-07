Как россияне смотрели телевизор в 2022 году. Инфографика

Развлекательные каналы в 2022 году потеряли аудиторию из-за роста спроса на новостной контент. Тройка лидеров телесмотрения осталась неизменной, однако «Россия 1» продолжила наращивать отрыв от конкурентов

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Телеканал «Россия 1» — флагман холдинга ВГТРК — седьмой год подряд претендует на первое место в рейтинге российских вещателей. Это следует из аудиторных показателей федеральных общедоступных каналов за январь—ноябрь 2022 года, которые по запросу РБК подсчитала исследовательская компания Mediascope (утверждена Роскомнадзором на 2020–2022 годы как единый измеритель телеаудитории). Официальные итоги года традиционно публикуются в январе, после новогодних праздников. Но результаты предыдущих лет свидетельствуют о том, что на финальные годовые позиции каналов результаты отдельно взятого декабря не влияют.

Как считали Топ телеканалов, основанный на подсчетах Mediascope, учитывает телесмотрение в городах России с населением больше 100 тыс. человек. С 2019 года компания также располагает данными по всем городам России (так называемая панель 0+), на основании которых продается реклама, однако публично эти цифры Mediascope не раскрывает. Несмотря на то что у каждого вещателя есть своя целевая аудитория, для сравнения всех каналов между собой используется общая аудитория — зрители старше четырех лет. При подсчетах учитываются домашний и дачный просмотры. Mediascope раскрывает два ключевых показателя телесмотрения: Рейтинг — это соотношение всех, кто смотрел тот или иной канал, и всего населения.

— это соотношение всех, кто смотрел тот или иной канал, и всего населения. Доля аудитории — количество зрителей конкретного канала относительно всех, у кого в данный момент был включен телевизор. В подсчетах учитывались каналы так называемых первого и второго мультиплексов — двух федеральных пакетов общероссийских общедоступных телеканалов цифрового телевидения, определенных в 2009 и 2012 годах соответственно. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

Как геополитическая ситуация повлияла на ТВ-аудиторию

После начала специальной военной операции России на Украине ведущие российские телеканалы нарастили долю информационного вещания. Например, «Россия 1» увеличила эфирное время программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой и вернула в сетку общественно-политическое шоу «Кто против?». «Первый канал», в свою очередь, увеличил хронометраж выпусков новостей и программы «Время покажет», в сетке также появился новый блок — «Информационный канал». Решение временно усилить общественно-политический контент принимало и руководство НТВ, однако отказываться полностью от привычных для своей целевой аудитории криминальных сериалов, детективов и развлекательных программ вещатель не стал.

Текущая геополитическая ситуация и смена традиционных сеток вещания сказалась и на аудиторных показателях телеканалов. Так, «Россия 1» по итогам первых 11 месяцев 2022 года серьезно увеличила отрыв от конкурентов: ее рейтинг вырос с 1,8% за аналогичный период 2021 года до 2,1% в 2022-м, доля аудитории — с 12,8 до 15,4%. Вторую строчку удержал «Первый канал», однако его результаты, несмотря на аналогичную программную политику, год к году сократились: рейтинг — с 1,4 до 1,3%, доля — с 10,1 до 9,5%. Замыкает тройку лидеров традиционно НТВ, также подросший по сравнению с январем—ноябрем 2021-го по доле с 8,6 до 8,8% (рейтинг остался на уровне 1,2%). Однако вернуться до рейтинга 1,4% и доли 9,4% пандемийного 2020 года НТВ не удалось.

Что смотрели больше всего Если смотреть на список самых рейтинговых трансляций января—ноября 2022 года, то здесь топ-3 полностью представлен передачами «Первого канала». Так, на первом месте находится эфир под общим названием «День Победы. Праздничный канал» от 9 мая (рейтинг — 11,2%, доля — 40%), на втором — прямая трансляция военного парада 9 Мая (рейтинг — 10,8%, доля — 39,4%), на третьем — обращение президента Владимира Путина от 21 февраля о признание ЛНР и ДНР (рейтинг — 8,1%, доля — 27,3%). На четвертом и пятом местах находятся трансляции «России 1»: церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр (рейтинг — 8,1%, доля — 37,3%) и художественный фильм «Последний богатырь. Корень зла», вышедший в эфир 1 января (рейтинг — 7,6%, доля — 26,9%).

Как результаты объясняют сами вещатели

В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что не могут комментировать результаты, «полученные ненаучным методом». «Честно говоря, вера в «гербалайф» (собирательное название группы препаратов, якобы способствующих улучшению здоровья и похудению. — РБК) и пришельцев выглядит более обоснованной, чем вера в данные Mediascope, и уж точно приносит меньше вреда», — отметил представитель «Первого». В пресс-службе Mediascope ответ «Первого» оставили без комментариев. В пресс-службе ВГТРК от комментариев отказались.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, комментируя предварительные результаты телесмотрения, сообщил, что по итогам 2022 года НТВ покажет прирост как в городах с населением больше 100 тыс. человек, так и в целом по России (по итогам 11 месяцев этого года телеканал занимает второе место среди зрителей старше четырех лет с долей 9,6%). «Благодаря балансу между новостным вещанием, объем которого в нашем эфире вырос на 20%, сериалами и праймовыми шоу НТВ удается не только удержать лояльного зрителя, но и привлечь молодых людей. Например, доля зрителей от 11 до 34 лет выросла на 13%, а женщин старше 18 лет — на 12%», — добавил Вайнштейн.

Какие каналы показали рост в январе—ноябре 2022 года Всего из 20 общедоступных федеральных телеканалов рост доли аудитории по итогам первых 11 месяцев Mediascope зафиксировал у пяти — почти все они фокусируются на общественно-политическом контенте. Так, помимо «России 1» и НТВ этот показатель вырос у «ТВ Центра» (с 3,5 до 3,8%, рейтинг остался на уровне 0,5%), что позволило каналу подняться с девятого на восьмое место в общем рейтинге. Рост и рейтинга (с 0,3 до 0,4%), и доли (с 1,8 до 3,2%) произошел и у «России 24» — вещатель поднялся с 15-го на девятое место по доле аудитории, опередив большинство развлекательных каналов, включая ТНТ, ТВ-3 и «Пятницу!», которым прежде уступал. Доля аудитории телеканала «Мир» также выросла — с 1,7 до 1,8% (рейтинг остался на уровне 0,2%). В пресс-службе «Мира», комментируя статистику, обратили внимание и на «стабильный рост» в «коммерческой аудитории» канала, то есть среди зрителей от 25 до 59 лет.

Что стало с развлекательным контентом

Доля аудитории практически всех общедоступных развлекательных каналов по предварительным итогам 2022 года либо осталась на уровне 2021-го, либо сократилась. Так, СТС (входит в Национальную медиа группу; НМГ), сумевший удержать шестое место в общем рейтинге, потерял 0,4 п.п. доли аудитории: она снизилась с 4,6 до 4,2%, рейтинг остался на уровне 0,6%. Аналогичный показатель удержавшего седьмую строчку «Домашнего» (также принадлежит НМГ) сократился с 4,1 до 4% (рейтинг — 0,6%). Принадлежащий «Газпром-Медиа» ТНТ опустился с восьмой на десятую позицию по доле аудитории (снижение по доле с 3,7 до 3,1%, рейтинга — с 0,5 до 0,4%). Доля специализирующегося на мистических сериалах и кино ТВ-3 (также принадлежит «Газпром-Медиа») опустилась с 3,1 до 2,7% при рейтинге 0,4%. В январе—ноябре 2021 года канал занимал десятое место, сейчас — 12-е. «Пятница!» («Газпром-Медиа») и «Муз-ТВ» (холдинг «Медиа 1» Ивана Таврина) остались на уровне прошлого года с долями аудитории 2,2 и 0,7% соответственно.

Февральские события оказали влияние на развлекательное телевидение в пользу значительного роста новостной составляющей российского телеэфира, признали в пресс-службе ТНТ, отметив, что задачи конкурировать с новостями у канала не было. «При этом итоги года демонстрируют большой потенциал для роста: канал перезапускает юмор, в эфире появляются новые программы, а культовые хиты не теряют актуальности: 5 декабря на канале стартовал финальный сезон сериала «Жуки», который показал долю 15,8% по аудитории от 14 до 44 лет», — отметил представитель канала.

В пресс-службе НМГ, комментируя предварительные результаты года, сообщили, что места принадлежащих холдингу каналов, в том числе СТС и «Домашний», в топ-20 по сравнению с прошлым годом не изменились, «несмотря на изменения телевизионного ландшафта в целом». При этом в своей целевой аудитории СТС (канал видит в ней молодых активных людей в возрасте от 10 до 45 лет) по-прежнему занимает «уверенное первое место», обратили внимание в НМГ, не приведя точных данных.

Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что целевая аудитория телеканала — зрители в возрасте от 14 до 44 лет, и доля канала в этой аудитории в 2022 году выросла на 10% — до 4,7%. «Кроме того, в этом году «Пятница!» вошла в топ-3 каналов большой развлекательной тройки (включает также СТС и ТНТ. — РБК)», — добавил Картозия. В пресс-службе «Муз-ТВ» отметили, что канал в 2022 году показал самое высокое время смотрения за последние десять лет в большинстве ключевых аудиторий — этот показатель увеличился на 8% год к году. Кроме того, вещатель также нарастил количество премьер, запустив за год более 15 программ собственного производства и проведя семь концертов с прямой трансляцией.

Стабильные результаты телеканала РЕН ТВ в пресс-службе вещателя объяснили «продуманной и сбалансированной контентной и программной политикой». РБК также направил запросы в пресс-службы каналов ОТР, «ТВ Центр», «Спас» и «Звезда».