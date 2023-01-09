Летающий электромобиль, «умный» телескоп, смартфоны и другие новинки CES
5-8 января в Лас-Вегасе проходила ежегодная международная выставка электроники Consumer Electronic Show (CES). В этом году ни одна российская компания в ней не участвовали. Как сообщал Би-би-си со ссылкой на главу международной Ассоциации потребительских технологий (Consumer Technology Association) Гэри Шапиро, организаторы не «приветствовали» участников из России из-за «политической ситуации». На CES показали новые смартфоны, телевизоры, автомобильные технологии, игровые консоли и др. РБК выбрал наиболее интересные из них
Французская компания Unistellar представила вторую версию «умного телескопа» Equinox 2 Smart Telescope, который не имеет привычного окуляра. Телескоп предназначен не для наблюдения за звездным небом, но может фотографировать космические объекты раз в тридцать секунд и автоматически передавать изображение на смартфон. Частота снимков, как заверяют представители компании, позволяет накладывать изображения друг на друга, что снижает помехи и делает картинку более четкой. Устанавливать объекты наблюдения можно через специальное приложение для смартфона. Каждый объект в базе данных имеет готовые настройки времени экспозиции и количества света в кадре. Equinox 2 Smart Telescope создает изображения с разрешением 6,2 мегапикселя в форматах JPEG и RAW. Само устройство обладает встроенной памятью 64 Гб, весит 9 кг и имеет встроенную батарею, работающую без зарядки в течение 11 часов. Стоимость телескопа на предзаказе составляет $2,5 тыс. Поставка первой партии ожидается в середине февраля. О доступности устройства в России данных нет.
Южнокорейская компания Samsung презентовала линейку Micro LED TV с экранами в 50, 63, 76, 89, 101, 114 и 140 дюймов. Предполагается, что все модели будут иметь разрешение 4K UHD и 6 входов HDMI. По заверению представителей Samsung, скорость реагирования новых моделей телевизоров составит две миллиардные доли секунды. MicroLED — это технология для дисплея устройства, которая представляет набор микроскопических самосветящихся светодиодов в сто раз меньше обычных, за счет чего дисплею можно придать любую форму, соотношение сторон и размер.
Южнокорейская LG анонсировала выпуск нового поколения OLED-телевизоров с технологией Brightness Booster Max. Производитель утверждает, что эта технология позволит увеличить яркость экрана до 70% у моделей диагональю 55, 65 и 77 дюймов, а 97-дюймовые модели станут на 30-40% ярче. Новые модели получат процессор Alpha 9 Gen6 с использованием искусственного интеллекта, который позволит распознавать объекты на экране для повышения четкости изображения.
Японская Sony рассказала о разработке контроллера для игровых приставок PlayStation 5 под названием Sony Project Leonardo. Он позволит игрокам регулировать устройство под себя, например изменить форму контроллера или назначить функции клавиш. По словам представителей Sony, контролер разрабатывается вместе с экспертами, которые позволят оснастить его функциями для людей с ограниченными возможностям. Сроки поступления устройства в продажу и будущая стоимость не сообщаются.
Sony Honda Mobility — совместное предприятие японских Honda Motor и Sony — представило прототип своего первого электромобиля Sony Honda Mobility Afeela. В электромобиль встроено более сорока датчиков и камер. Предполагается, что в модели будут использованы технологии американского производителя мобильных процессоров и чипов Qualcomm, в том числе цифровое шасси Snapdragon (выполняет вспомогательные функции вождения и др.). Ранее эти функции выполнялись на разных чипах, их объединение может снизить затраты, пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей Qualcomm. Также Sony планирует использовать технологии Unreal Engine для создания графики в своих электромобилях: на переднем бампере электромобиля будет расположен специальный экран для взаимодействия с людьми снаружи, также он может показывать сидящим в электромобиле погоду или уровень заряда батареи. Во время презентации исполнительный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мидзуно заявил, что для привлечения средств на производство компания рассматривает возможность размещения акций на бирже (IPO).
Американская ASKA презентовала свой летающий автомобиль A5, который может переключаться между движением по дороге или скольжением по воздуху (может взлетать вертикально как вертолет или с взлетно-посадочной полосы как самолет). Максимальная скорость транспортного средства по дороге — 70 миль в час (около 112 км/ч), по воздуху — до 150 миль в час (около 241 км/ч). Это первый в мире четырехместный электромобиль размером с внедорожник. Представители компании утверждают, что их устройство пройдет проверку в федеральном управлении гражданской авиации США в течение ближайшего месяца. Продажи планируют запустить в 2026 году. Стоимость может составить $789 тыс.
Американская Valencell представила прототип устройства, которое измеряет артериальное давление, зажимая кончик пальца пользователя. Информация обрабатывается алгоритмом, который вычисляет движения потока крови на основе уже загруженной базы данных, и сопоставляется с возрастом, весом, полом и ростом пользователя. Сейчас устройство находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представители компании обещают, что стоимость измерителя составит около $99. Будет ли он доступен в России, пока не известно.
Помимо телевизоров Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A14 с поддержкой сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Экран новинки получил диагональ размером 6,6 дюймов, смартфон оснащен 4 или 6 Гб оперативной памяти, а также аккумулятором емкостью в 5 тыс. мАч. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей, основная — 50 мегапикселей. В США стоимость модели будет начинаться от $200, в Европе — от €230. В продаже Samsung Galaxy A14 5G появится в апреле 2023 года. Будет ли устройство доступно в России, пока не известно.
Lenovo показала новый смартфон Motorola ThinkPhone. Это первое устройство, которое в названии использует бренд, созвучный ThikPad — торговой марке, под которой Lenovo выпускала ноутбуки. Новинка имеет экран размером 6,6 дюймов и OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2,4 тыс. на 1,080 тыс. пикселей и частотой обновления 144 Гц. Корпус модели получил степень защиты от воды и пыли ip68 (предполагает, что устройство можно использовать под водой на глубине до полутора метров до 30 минут). Фронтальная камера ThinkPhone имеет разрешение 32 мегапикселя и поддержку автофокусировки, основная камера — 50 мегапикселей. Емкость аккумулятора — 5 тыс. мАч. В смартфоне есть встроенный процессор Moto KeySafe, который обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа, что позволяет хранить на нем пароли, криптографические ключи и т.д. Стоимость, дата старта продаж, как и доступность устройства в России, не известны.