Летающий электромобиль, «умный» телескоп, смартфоны и другие новинки CES

Электромобиль от Sony и Honda

Sony Honda Mobility — совместное предприятие японских Honda Motor и Sony — представило прототип своего первого электромобиля Sony Honda Mobility Afeela. В электромобиль встроено более сорока датчиков и камер. Предполагается, что в модели будут использованы технологии американского производителя мобильных процессоров и чипов Qualcomm, в том числе цифровое шасси Snapdragon (выполняет вспомогательные функции вождения и др.). Ранее эти функции выполнялись на разных чипах, их объединение может снизить затраты, пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей Qualcomm. Также Sony планирует использовать технологии Unreal Engine для создания графики в своих электромобилях: на переднем бампере электромобиля будет расположен специальный экран для взаимодействия с людьми снаружи, также он может показывать сидящим в электромобиле погоду или уровень заряда батареи. Во время презентации исполнительный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мидзуно заявил, что для привлечения средств на производство компания рассматривает возможность размещения акций на бирже (IPO).